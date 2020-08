Eikö turkulaisia hirvittänyt tarttua karjalanpiirakan tapaiseen instituutioon? – Munavoilla voideltu karjalanpiirakka tuunattiin uusiksi turkulaisessa leipomossa

Turkulainen Leipomo Rosten on onnistunut mahdottomassa tehtävässä. Se on luonut uuden, erittäin maistuvan sekä käytännöllisen version munavoilla voidellusta karjalanpiirakasta.

Rostis-nimiset puolikuun muotoiset suljetut piiraat tulivat markkinoille tällä viikolla tv-kilpailun tuloksena. Rostikset voittivat Suomalainen menestysresepti -kilpailun.

Rostikset ovat ruiskuoreen leivottuja ja niiden täytteinä on riisipuuroa, kananmunaa ja voita. Hieman kuin sulhas- tai keitinpiiras.

– Käytämme Rostiksen mainonnassa käsitettä ”karjalan muttei piirakka”, jolla haluamme kunnioittaa karjalanpiirakkaa mutta korostaa myös Rostiksen karjalaisia juuria, kertoo Leipomo Rostenin markkinointijohtaja Veera Meltovaara.

Uutuustuotteita saa paistopisteistä ja myös valmiiksi pakattuina.

Koska kilpailu, jonka Rostikset voittivat on S-ryhmän alkuunpanema, saa Rostiksia ja kisan muita tuotteita aluksi vain ketjun kaupoista.

Mitä yhdestä tv-kisan voitosta? saattaa joku kysyä.

Koska kisa on Suomen suurimman vähittäiskauppaketjun, jonka markkinaosuus 46 prosenttia, on tuotteen ulottuvilla valtava markkina välittömästi Ja mainonta on hoitunut kansallisessa tv-kisassa prime timessä.

Konsepti selvästi toimii. Kisan edellinen voittaja oli Boltsi-kasvipulla, jonka myynti räjähti välittömästi käsiin. S-ryhmästä kerrotaan, että Boltsi oli ruokakauppojen myydyin uutuustuote vuonna 2019.

Suomalaiset syövät keskimäärin noin sata leipomossa leivottua piirakkaa vuodessa – ja tässä luvussa mukana eivät edes ole einespiirakat.

Leipomotason piirakoita syödään siis 500 miljoonaa kappaletta joka vuosi. Määrä on viime vuodet ollut nousujohteinen.

Rostiksen potentiaalinen markkina paistopisteiden välipalahyllyssä on siis merkittävä. Kahtena ensimmäisenä päivänä tuotetta oli myyty jo 130 000 kappaletta, vaikka tuolloin sitä ei vielä edes koko maasta saanut.

– Olemme varautuneet noin viiden miljoonan Rostiksen kysyntään ensimmäisenä vuotena. Tarvittaessa pystymme kasvattamaan kapasiteettia vielä tuostakin.

Menestykseen on varauduttu myös palkkaamalla lisää väkeä.

– Olemme palkanneet kuusi uutta työntekijää ja haussa on kuusi lisää.

1930-luvulla perustetun Leipomo Rostenin liikevaihto on noin 23 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 liiketulos oli 205 000 euroa. Yritys työllistää lähes 200 henkilöä.

Kuinka turkulainen leipomo onnistui luomaan uudistetun version karjalaisesta perinneherkusta? Ja vieläpä maukkaan ja perinteitä kunnioittavan sellaisen?

Rostiksen reseptin on kehittänyt aiemmin ravintola-alalla toiminut Katariina Vesterinen, jonka ensimmäinen tuotekehitysprojekti Rostis oli.

– Sain tehtäväksi kehittää paistopistetuotteen, joka olisi empanada-tyylinen ja jossa käytettäisiin mahdollisesti ruisjauhoja.

Aluksi Vesterinen kokeili perinteisempiä versioita empanadasta, eli vehnäistä taikinaa ja täytteenä vuoroin bataattia, vuoroin jauhelihaa tai homejuustoa.

– Aloin kuitenkin ajatella, että mistä suomalaiset oikein pitävät. Yhdeksän kymmenestä pitää karjalanpiirakoista munavoilla. Mutta paistopistepiirakoiden kanssa ei saa munavoita. Tässä ne on yhdistetty.

Eikö Vesteristä hirvittänyt tarttua karjalanpiirakan tapaiseen instituutioon?

– Tiedän, että se voi olla monelle pyhä asia. Mutta haluan edistää ja ylläpitää suomalaista ruokakulttuuria ja tuoda sitä kaikkien ulottuville. Minulla karjalaiset sukujuuret. Tuote on tehty kunnioittaen, ei väheksyen.

Siinä missä monet paistopistetuotteet ovat hyvin vehnäisiä, on Rostiksessa ruista yli 75 prosenttia.

– Tarkoitus on jatkaa Rostis-perhettä. Kehittelen parhaillaan uusia makuvariantteja, ehkä makeitakin Rostiksia on luvassa.