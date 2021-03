Nainen on aiemmin syyllistynyt samanlaisiin rikoksiin, joten oikeus katsoi, että nainen on tuomittava vankeuteen.

Ylinopeutta poliisia pakoon ajanut ja poliisille väärät henkilötiedot antanut nainen on tuomittu vankeusrangaistukseen.

Nainen ajoi henkilöautoa Imatralla lauantai-iltana viime vuoden syyskuussa. Hänellä ei ollut ajo-oikeutta, ja hän rikkoi lakia muun muassa ajamalla ylinopeutta, ajamalla varomattomasti suojatietä tai risteyksiä lähestyessään.

Kun poliisi yritti pysäyttää naisen, nainen jatkoi matkaa.

Naisen kuljettaman auton nopeus oli 120–123 kilometriä tunnissa Vuoksenniskantiellä ja Savikannantiellä, joilla nopeusrajoitus on 40 ja 50 kilometriä tunnissa. Kyydissään naisella oli kaksi matkustajaa.

Lopulta pakomatka päättyi, kun auto suistui keskelle liikenneympyrää ja jäi jumiin.

Poliisipartiolle nainen ilmoitti äitinsä nimen ja henkilötunnuksen.

Vuonna 1989 syntynyt nainen tunnusti syytteet, mutta katsoi, ettei syyttäjän vaatima koventamisperusteen soveltaminen ole perusteltua.

Vaaraa muille tiellä liikkujille sekä matkustajille

Etelä-Karjalan käräjäoikeus katsoi, että syyte törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta olisi yksittäisenä rikoksena sovitettavissa ainoastaan vankeusrangaistuksella.

Ajokeli oli ollut huono, ja poliisia pakeneminen tapahtui pääosin omakotialueella, jossa on risteyksiä ja suojateitä. Nainen oli myös ajanut vastaantulevien kaistalla. Hän on aiheuttanut vaaraa muille tiellä liikkujille. Ulosajo on aiheuttanut konkreettista vaaraa auton matkustajille.

Oikeuden mukaan koventamisperusteen soveltaminen on perusteltua. Syytetyn rikosrekisteriote on 15 sivua pitkä, ja hän on aiemmin syyllistynyt samanlaiseen rikollisuuteen kuin nyt.

Käräjäoikeus totesi, että naisen aiemman rikollisuuden vuoksi yhdyskuntapalvelu tai valvontarangaistus eivät tule kyseeseen. Oikeus tuomitsi naisen 60 päiväksi vankeuteen.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen. Tuomittu on ilmoittanut tyytymättömyytensä.