Rautjärveläinen kunnanvaltuutettu Petteri Laaksonen hermostui Aseman koulun märän ulkoseinän takia: Uhkaa kunnan johtavia viranhaltijoita rikosilmoituksella

Laaksosen mukaan kunta on laiminlyönyt velvollisuutensa korjata Aseman seudun koulun katto. Kunnanjohtaja Harri Anttilan mukaan syytökset ovat tuulesta temmattuja.

Rautjärveläinen kunnanvaltuutettu Petteri Laaksonen (kok.) on käynyt kovasanaisesti kunnan johtavien viranhaltijoiden kimppuun.

Syynä on hänen huhtikuussa tekemänsä havainto. Hän huomasi Rautjärven Aseman koulun tiiliverhoilun kastuneen pahasti yläosastaan käydessään äänestämässä koululla.

— Silmät olivat tipahtaa päästä, kun näin veden valuvan koko koulun etuseinää myöten, Laaksonen kuvailee.

Seinä jäätyi talvella

Selviteltyään asiaa Laaksonen kuuli ongelman jatkuneen kuukausia, ja seinän jopa jäätyneen talvella. Hän sai käsityksen, että koulun yhteydenotoista huolimatta asialle ei olisi tehty mitään.

Laaksonen reagoi tähän lähettämällä johtaville viranhaltijoille ja päättäjille sähköpostiviestin, jossa kertoi tekevänsä rikosilmoituksen, ellei ongelman aiheuttajaa selvitetä ja korjata välittömästi.

Häntä suututtaa, sillä koululla on jo etuudestaan sisäilmaongelmia.

Silmät olivat tipahtaa päästä, kun näin veden valuvan koko koulun etuseinää myöten. — Petteri Laaksonen

— Jos joku ei mene heti katolle, teen ilmoituksen poliisille, että kyseessä on kunnan työntekijöiden tahallinen ja tuottamuksellinen kunnan omaisuuden turmeleminen. Minä tulkitsen asian näin. Onko näin vai ei, sen tutkii poliisi, Laaksonen sanoo.

Rikosilmoituksen hän aikoo kohdistaa kunnanjohtajaan ja tekniseen johtajaan.

Kunnanjohtaja kiistää laiminlyönnit

Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila kiistää väitteet laiminlyönneistä.

— Asia on ollut syksystä saakka teknisen puolen ihmisten tiedossa. Asiaa on seurattu, ja mitään vauriota ei rakennukselle ole tullut. Kyseessä on esteettinen, ei rakenteellinen haitta, Anttila kertoo.

Tiiliverhoilun epäillään kastuneen koulun ilmanvaihdossa tehtyjen muutosten takia, joiden tavoitteena oli estää mahdollisten epäpuhtauksien pääsy rakenteista sisäilmaan.

Asiaa on seurattu, ja mitään vauriota ei rakennukselle ole tullut. Kyseessä on esteettinen, ei rakenteellinen haitta. — Harri Anttila

Nyt lämmintä ilmaa karkaa todennäköisesti sisätiloista välipohjaan. Kosteutta kertyy muovisen aluskatteen päälle, josta vesi valuu ulos tiiliverhoilun päälle, Anttila kuvailee.

Mahdollista on sekin, että konesaumattu peltikatto on jäätynyt talvella ja saumoja auennut. Anttilan mukaan vettä ei ole päässyt valumaan sisätiloihin, vaan sulamisvedet ovat valuneet liian lyhyeksi havaitun aluskatteen kautta ulkoseinille.

Hannu Ojala Petteri Laaksonen ei enää ihmettele, että niin moni kunnan rakennus on mennyt pilalle sisäilmaongelmien ja homeen takia.

Oppilaiden vanhemmilla ei ole syytä huoleen, kunnanjohtaja vakuuttaa.

— Kaikki kosteus on tutkimusten mukaan pelkästään ulkotiiliverhouksessa, mitkään rakenteet eivät ole kastuneet. Tiiliverhoilu on tuulettuva rakenne ja se kuivuu kyllä, Anttila sanoo.

Petteri Laaksonen ei ole yhtä luottavainen.

— Joko muovissa (aluskatteessa) on iso reikä, tai katto vuotaa.

Kunnanhallitukselta synninpäästö

Anttila otti seinien kastumisen ja Laaksosen viestittelyn esiin kunnanhallituksessa viime viikolla. Kokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että päättäjät antoivat virkamiehilleen täyden synninpäästön.

— Asia on ollut asianmukaisesti kunnan virkamiehillä ja työntekijöillä hoidossa, eikä asiassa ole ollut tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta, pöytäkirjassa lukee.

Aseman koulun seinien kastumisesta virisi keskustelu myös tämän viikon maanantaina Rautjärven kunnanvaltuuston kokouksessa.

Anttilan mukaan Laaksosen tapaa käynnistää keskustelu ei pidetty sopivana. Varsinkin, kun rikosilmoituksella uhkailu oli hänen ensimmäinen yhteydenottonsa koko asiassa, ja viesti allekirjoitettu kunnan tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa.

Laaksonen ei kadu, eikä koe uhkailleensa ketään. Hänestä huomio on kiinnittynyt ihan väärään asiaan.

— Useampi kunnan rakennus on mennyt pilalle homeen ja sisäilmaongelmien takia. En enää ihmettele miksi. Tärkeintä olisi saada miehet katolle.

Koulun kohtalo selviää syksyllä

Kesän aikana Aseman koululla tehdään sisäilmaongelmiin liittyviä korjauksia. Katollekin tehdään jotakin, Harri Anttila ennakoi.

Samaan aikaan koko koulun tulevaisuus on uhattuna.

Oppilasmäärä vähenee nopeasti, ja kunnassa harkitaan koulun sulkemista tai toiminnan supistamista.

— Koulun jatko on selvittelyn alla. On hyvin todennäköistä, ettei toiminta täytenä ala-asteena jatku. Yksi vaihtoehto on, että kouluun jäisi varhaiskasvatus ja alkuopetus, Anttila sanoo.

Valtuuston odotetaan linjaavan talouden tasapainotuskeinot syksyllä ennen ensi vuoden budjettikäsittelyä.