Saimaa-ilmiön hohtava kontti pysähtyy Lappeenrannan keskuspuistoon ensi viikoksi – Luvassa pinkkejä teoksia ja keskusteluja

Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien ja keskuskaupunkien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Tavoitteena on vahvistaa koko Itä-Suomen elinvoimaa.

Saimaa-ilmiö tuo maanantaina Lappeenrantaan valoa hehkuvan kontin. Kontti täyttyy viikon ajan paikallisten taiteilijoiden töistä sekä muun muassa taiteilijan ammattia ja kestävää tapahtumatuotantoa käsittelevistä keskusteluista.

Vuodenvaihteessa Saimaa kaikille -kontti käy läpi viisi Itä-Suomen kulttuuripääkaupunkihankkeessa mukana olevaa keskuskaupunkia. Kontti tulee Lappeenrannan keskuspuistoon käytyään ensin Joensuussa, Kuopiossa ja Mikkelissä. Tammikuussa kiertue huipentuu Savonlinnaan.

Konttitempaus liittyy Saimaa-ilmiö 2026 -hankkeeseen, jossa Savonlinna hakee yhdessä Itä-Suomen maakuntien ja keskuskaupunkien kanssa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Tavoitteena on vahvistaa koko Itä-Suomen elinvoimaa. Yhteistyöverkostoa on työstetty kesästä 2018.

Keskusteluja striimataan Facebookiin

Lappeenrantaan saapuvaan konttiin on valittu paikallisten taiteilijoiden teoksia, joissa näkyvät sekä urbaani ote että luonnon tuntu. Tapahtuman verkkosivuilla kerrotaan, että näyttely on rakentunut pinkinvärisistä töistään tunnetun kuvataiteilijan Viivi Kiiskisen kolmiulotteisten teosten ympärille. Kiiskinen yhdistelee töissään kierrätysmateriaaleja ja kudetta. Kaakon taiteen taidejohtaja Anna Vilkuna taas on kuratoinut näyttelyn Kaakon taidelainaamon valikoimasta.

Viikon aikana osa kontin esityksistä ja keskusteluista striimataan Saimaa-ilmiön Facebook-sivulle livelähetyksenä. Konttiviikon tarkka ohjelma löytyy Saimaa-ilmiön verkkosivuilta osoitteesta saimaailmiö2026.fi.

Yksi suomalaiskaupunki valitaan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Savonlinna pääsi jatkoon Tampereen ja Oulun kanssa, ja voittajakaupunki selviää 2. kesäkuuta 2021.

Saimaa-ilmiön konttikiertue Lappeenrannan keskuspuistossa 14.12.–20.12.2020.