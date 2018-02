Lappeenrantalainen Jussi Kemppainen, 30, hakee rahalla parempaa näkyvyyttä treffisivuistoilla — Nettideittipalveluihin liittyminen on ilmaista mutta johtaa usein kalliiseen jäsenyyteen Kuluttajaoikeusneuvojat saavat vuosittain netin treffipalveluista noin sata valitusta, joista suurin osa koskee palvelun irtisanomista ja maksuja. Euroopan kuluttajakeskus on laatinut ohjeet turvalliseen nettideittailuun. Päivi Virta-Salo

Lappeenrantalainen Jussi Kemppainen, 30, maksaa netin treffipalveluista enimmillään parikymmentä euroa kuukaudessa.



Nyt helmikuun ajan Kemppaisella on käytössään Tinder-sovelluksen maksullinen versio. Tämä tarkoittaa, että hän voi esimerkiksi selata muiden kaupunkien sinkkutarjontaa.

— Ideana on, että maksuversiolla saisi enemmän näkyvyyttä palvelussa. Jos on ylimääräistä rahaa, niin voihan sitä kokeilla muutamalla kympillä per vuosi.

Maksullisuus tulee puun takaa, laskuja menee perintään

Sopimusehtoihin tutustuminen voi unohtua, kun ihminen innostuu mahdollisen elämänkumppanin löytämisestä. — Raija Marttala

Nettitreffipalvelujen maksullisuus tulee yhä monelle kuluttajalle yllätyksenä.



Kuluttajaoikeusneuvojat saavat vuosittain netin treffipalveluista noin sata valitusta. Suurin osa koskee palvelun irtisanomista ja maksuja.

— Tyypillinen tapaus on, että on menty puolihuolimattomasti rekisteröitymään lukematta sopimusehtoja. Palvelua on kokeiltu ilmaiseksi hetken aikaa, mutta ei ole muistettu ilmoittaa peruutuksesta. Sitten tulee laskuja, eikä niitä saa helposti lopetettua. Joillekin on pompsahtanut laskuja vuosien takaa perinnän kautta, kertoo kuluttajaoikeusneuvoja Raija Marttala Uudenmaan maistraatista.



Marttalan mukaan valituksia on tehty sekä suomalaisista että ulkomaalaisista palveluntuottajista.

— Tarkoituksena on, että ihminen saadaan rekisteröitymään ja häntä päästään laskuttamaan. Sopimusehtoihin tutustuminen voi helposti unohtua, kun ihminen innostuu mahdollisen elämänkumppanin löytämisestä.

Näin pärjäät nettideittailun viidakossa



Ennen nettitreffipalveluun rekisteröitymistä kannattaa perehtyä jäsenyyden kestoon, hinnoitteluun ja irtisanomisehtoihin. Kokosimme vinkit nettideittailuun Euroopan kuluttajakeskuksen ohjeiden ja kuluttajaoikeusneuvojan haastattelun perusteella.

1. Luotettava yritys kertoo tietonsa

Tarkista kenen kanssa asioit. Selvitä, mihin maahan yritys on rekisteröitynyt ja löytyykö muita yhteystietoja kuin postilokero-osoite. Moni yritys on rekisteröitynyt Saksaan tai Luxemburgiin, vaikka niillä on suomenkieliset verkkosivut. Yleensä nämä tarjoavat asiakaspalvelua suomeksi, mutta näin ei ole aina.



Etsi hakukoneella muiden kokemuksia palvelusta. Voit käyttää esimerkiksi hakusanoja ”palvelun nimi kokemuksia”.





2. Sopimusehdoista selviää hinta ja kesto

Tarkista, kuinka palvelun saa irtisanottua. Rekisteröityminen saattaa olla ilmaista, mutta palvelun käyttö voi olla maksullista. Ilmainen koejäsenyys muuttuu usein maksulliseksi jäsenyydeksi, ellei sitä peru tietyn ajanjakson sisällä. Perumista koskevat ohjeet löytyvät yrityksen verkkosivuilla olevista sopimusehdoista.



Jos tiliä veloitetaan irtisanomisesta huolimatta, irtisanominen on todennäköisesti tehty liian myöhään. Tämän vuoksi palvelu jatkuu edelleen.





3. Peruutusaika koskee nettideittailua

Lakisääteinen kaupan 14 päivän peruuttamisoikeus koskee myös nettideittipalveluja. Selvitä palvelun verkkosivuilta löytyvistä sopimusehdoista, miten peruutusilmoitus pitää tehdä.



Jos peruuttamisaika on kulunut umpeen, palvelun irtisanomisaika riippuu tekemästäsi sopimuksesta. Tilausvahvistuksessa ja sopimusehdoissa kerrotaan miten ja mihin irtisanomisilmoitus pitää tehdä.



Määräaikainen sopimus on voimassa sopimuskauden, esimerkiksi kolme tai kuusi kuukautta, eikä sitä voi keskeyttää. Toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta pääsee eroon sanomalla sopimuksen irti.





4. Kuluttajaneuvonnasta apua ongelmiin

Ongelmien ilmetessä ota yhteyttä palveluntarjoajaan esimerkiksi sähköpostilla ja tallenna lähettämäsi viestit.



Ongelmatilanteissa myös Euroopan kuluttajakeskus voi auttaa, jos yritys toimii toisessa EU-maassa, Norjassa tai Islannissa. Suomalaisten yritysten kohdalla kannattaa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen.



Laita viestiä kuluttaja-asiamiehelle, jos haluat puututtavan yrityksen sopimusehtojen epäselvyyteen tai kohtuuttomuuteen.





5. Luottokorttimaksu on turvallisin

Käytä luottokorttia maksuvälineenä, mikäli mahdollista. Jos nettideittipalvelua tarjoava yritys ei esimerkiksi vastaa maksupalautusvaatimukseesi, voit kääntyä myös luottokorttiyhtiön puoleen.

Seuran löytäminen on haastavaa, vaikka ostaisi lisänäkyvyyttä

Lappeenrantalainen Jussi Kemppainen ei ole tarvinnut edellä mainittuja vinkkejä, sillä hän ei ole kohdannut ongelmia palveluiden irtisanomisessa.



Sen sijaan kiinnostavan seuran löytäminen on toisinaan haastavaa. Hän kokee, että netissä ja kasvokkain vastakaikua naisilta on yhtä vaikea saada.



Kemppainen on käyttänyt Suomi 24 -sivuston ilmaista deittipalvelua viiden vuoden ajan ja kokeillut satunnaisesti maksullista versiota. Treffeillä hän käy muutaman kerran vuodessa.



Nettideittailijan kannattaa Kemppaisen mielestä lisätä profiiliinsa useita kuvia ja muistaa hyvät käytöstavat.

— Toiselle olisi hyvä vastata edes jotain, vaikka tämä ei miellyttäisikään. Pitäisi muistaa kunnioitus toista kohtaan. Jos vastakaikua ei tule, niin se siitä sitten.





Jutun kuvituksen nettideittivinkit ovat Jussi Kemppaisen ohjeita.



Esimerkkejä nettideittipalveluiden maksullisten versioiden kuukausihinnoista

Eliittikumppani.fi, premium-jäsenyys: 89,90 e

Be2.fi, jäsenyys 59,90 e

Match.com, jäsenyys 39,99 e

Tinder, maksullisen version hinta vaihtelee, gold-tilaus yleisimmin noin 20 e

Suomi 24:n treffipalstan maksullinen jäsenyys noin 13 e

Lähde: Palveluiden verkkosivut. Hinnat voivat vaihdella.