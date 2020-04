Kolme henkilöä haki Parikkalan kirkkoherraksi, koronapandemian vaikuttaa valinnan aikatauluun

Parikkalan kirkkoherran virkaan haki kolme henkilöä määräaikaan mennessä.

Hakijat olivat Juha Aronen (Kiteen seurakunnan kappalainen), Raija Henttonen (Luumäen seurakunnan kappalainen) ja Samuel Mäkinen (Uudenkaupungin seurakunnan kappalainen).

Mikkelin tuomiokapituli haastatteli hakijat 14. huhtikuuta ja antaa heidän kelpoisuudestaan lausunnon 13.5. istunnossaan. Asia siirtyy sen jälkeen seurakunnan päätettäväksi.

Parikkalassa on välillinen vaali, ja kirkkovaltuusto päättää kirkkoherran valinnasta.

Seurakunnasta kerrotaan, että valinnan aikataulusta ei ole vielä päätetty, koska korona-aikana seurataan valtiovallan ohjeita kokoontumisrajoituksista.

Seurakunnasta pidetään hyvänä, että seurakuntalaiset pääsevät tutustumaan hakijoihin tavalla tai toisella, vaikka valinnan tekevät luottamushenkilöt.

Virka otetaan vastaan viimeistään 1.2.2021. Kirkkoherra Marja-Liisa Malmi aloitti Parikkalassa vuoden 2015 alussa ja on siirtymässä eläkkeelle.

– Olen iloisesti yllättynyt, että hakijoita on näinkin monta. Parikkala on noin 4000 jäsenen ( v.2020 alussa 3996) seurakunta, jossa on kolme kaunista kirkkoa. Alue on laaja, mutta työntekijät ovat osaavia ja vapaaehtoisia vastuunkantajia paljon, Malmi kehuu seurakuntaa.