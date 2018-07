Gammayökkönen rynnisti Etelä-Karjalan pelloille: Puolet rypsi-ja rapsisadosta uhattuna, myös viljat ja perunat voivat olla vaarassa

Tilanne on yllättävä ja uusi. Edellisen kerran gammayökkösiä oli näin paljon 70 vuotta sitten. ”Kellään ei ole tästä kokemusta.”

Pro Agrian kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola on huolissaan. Syynä on gammayökkönen, joka on tehnyt yllätyshyökkäyksen Etelä-Karjalan pelloille.