Asiakkaat saavat maanantaista lähtien jälleen syödä ja juoda ravintoloissa, kahviloissa ja muissa kuppiloissa.

Lappeenrantalainen ravintola Wolkoff palaa vanhaan ja toimii maanantaista lähtien Kauppakadun varrella sijaitsevassa puutalossa. Ravintola oli remontin vuoksi puolisen vuotta evakossa Raastuvankadulla.

– Asiakkaalle ei hirveästi näy mitään. Lattia ja seinät on maalattu, ja asiakas-wc on uusi. Remontin pääsyy oli takavarasto, joka on uusi, Wolkoffin yrittäjä Karo Sintonen kertoo.

Sintonen pyörittää Wolkoffia yhtiökumppaninsa Sirja Ojalan kanssa.

– Se, että saamme ottaa asiakkaita sisään, on positiivista verrattuna siihen että ravintolassa ei saanut syödä ollenkaan, Sintonen sanoo.

Hän kertoo, että Wolkoffissa jatketaan noutoannosten myyntiä.

– Mahdollisuus syödä ravintolassa tuo toivottavasti lisää asiakkaita, Sintonen sanoo.

Annokset tehdään keittiössä

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi ravintoloissa ei palata ihan normaaliin. Esimerkiksi ravintoloiden sisätilojen asiakaspaikkoja on vähennetty puoleen. Alkoholin tarjoilu loppuu kello 22, ravintolat on suljettava viimeistään kello 23. Ravintoloissa on oletettavasti myös tarjolla käsidesiä ja käsienpesumahdollisuuksia.

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina lain ravintoloiden avaamisesta.

Perjantaina aamupäivällä Kapteeninkulman toimitusjohtaja Jani Lintula odotti lain vahvistamista ja aluehallintoviraston tarkkoja ohjeita siitä, miten maanantaista lähtien pitää toimia.

Kapteeninkulmalla on lounasravintolat Lappeenrannan Kesämäessä ja Harapaisissa.

– On pieni jännitys, että miten lähtee, kun avataan. Toivotaan, että kaikki menee hyvin, Lintula sanoo.

Maanantaista lähtien ei ruokia asetella noutopöytään, vaan annokset tehdään keittiössä ja tuodaan asiakkaalle.

Lintula arvelee, että asiakkaat tietävät jo ennakkoon, miten koronviruksen ehkäisemiseksi pitää toimia. Mutta tarvittaessa asiakkaita neuvotaan.

Viime aikoina Kesämäen Kapteeninkulmaa on remontoitu. Apukeittiö on uusittu, saliin on laitettu uusi lattia ja maalattu, Lintula luettelee.

Mika Strandén Ravintoloiden terasseja on jo rakennettu ja tuoleja ja pöytiä tuotu ulos.

Asiakkaaksi vain terveenä

Lähes kaikki Etelä-Karjalan osuuskaupan ravintoloista avataan maanantaina. Osa ravintoloista on ollut auki korona-aikana ja myynyt noutoruokaa.

Cafe Mylly aukeaa tiistaina, Angus keskiviikkona, Birra torstaina ja perjantaina Amarillo sekä Bank, osuuskaupan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Aleksi Vuorinne kertoo sähköpostitse.

Osuuskaupalla on lähes 30 ravintolaa, joista valtaosa sijaitsee Lappeenrannassa. Noutoruuan myynti jatkuu myös ravintoloiden avauduttua.

Vuorinne muistuttaa, että ravintolaan saa tulla asiakkaaksi vain terveenä. Kädet pitää pestä tai käyttää käsidesiä sekä pitää riittävää etäisyyttä muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan.

– Turvalliseen asiointiin liittyvät seikat tulee huomioida, mutta muuten meillä on taas lupa nauttia ravintolakokemuksista, Vuorinne kirjoittaa.

Remonttia on tehty myös hotelli Lappeen ravintolassa. Tapahtuma- ja aamiaisravintola Saga Event Venue avautuu maanantaina.

Mistä ravintolan nimi tulee?

– Saga on naisen etunimi ja tarkoittaa myös tarinaa tai satua. Saga Event Venue on muuntautumiskykyinen tapahtumaravintola, jonka seinien sisäpuolella haluamme koettavan monenlaisia tapahtumia ja kohtaamisia, joista syntyy ikimuistoisia tarinoita, Vuorinne vastaa.