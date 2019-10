”Kanit ovat kuin perheenjäseniä” — Miia Rinteen belgianjättikani Pikatsu pitää porkkanoista ja raakaravinnosta — Rinteellä on kotona neljä kania

Miia Rinne innostui kaneista 20 vuotta sitten. Kaveri toi kaninsa hänen hoidettavakseen. Lopulta kävi niin, että hoitokani jäi Rinteelle.

Miia Rinteellä on kotona neljä kania. Niistä kaksi, sekarotuinen Unna ja belgianjättikani Pikachu osallistui Kaakon kanit ja jyrsijät -yhdistyksen sunnuntaiseen syysnäyttelyyn Tirilän työväentalossa.

Syysnäyttelyssä oli kanien lisäksi näytteillä ja tuomarien arvioitavana marsuja, hiiriä ja hamstereita.

Kanien ruokahalut vaihtelevat Rinteen mukaan yksiköittäin mutta yleisesti ottaen ruoka maistuu hyvin, etenkin porkkanat ja muu tuoreravinto.

— Kanit ovat helppohoitoisia ja vähän kuin perheenjäseniä. Ne saavat juoksennella kotona vapaasti.

Kanien hoitoon kuuluvat säännöllinen kynsien leikkaus ja harjaus. Harjauksesta huolimatta karvoja irtoaa. Sisällä on hiekkalaatikko vessana, jota kanit osaavat käyttää.

Minna Mänttäri Jenni Saaren-Seppälä hankki kotiin marsuja sillä ehdolla, että Ada-tytär lupaa hoitaa niitä. Kuvassa Pilkku-marsu.

15 kuukauden ikäinen Pilkku-marsu viihtyi Jenni Saaren-Seppälän sylissä. Perheen toinen marsu oli samaan aikaan tuomarin arvioitavana

— Hankimme marsut kotiin lasten takia, mutta sillä ehdolla, että lapset osallistuvat hoitamiseen. Kyllä he ovat osallistuneet.

Kotona Pilkku-marsulla on lattialla häkki, joka on tavallista suurempi. Häkki on puhdistettava viikoittain. Heinää on oltava jatkuvasti tarjolla. Pilkun turkki on harjattava ja kynnet leikattava säännöllisesti. Pilkusta irtoaa karvaa, joten pölynimuria pitää käyttää usein.

Pilkku on teddy-rotuinen ja Jenni Saaren-Seppälän mukaan luonteeltaan säyseä.

Minna Mänttäri Maisa Honkasen kääpiöhamsteri Pyry on sosiaalinen, joten näyttelyyn osallistuminen sujui ongelmitta.

Maisa Honkanen on Pyry-nimisen kääpiöhamsterin omistaja. Hamsteri on 18 kuukauden ikäinen. Honkanen innostui hamstereista, kun hän näki kaverillaan sellaisen.

— Pyry on rauhallinen ja sosiaalinen sekä aika helppohoitoinen. Ruokaa ja juomaa pitää olla tarjolla. Pyryllä on häkissä vesiastia, jonka vesi pitää vaihtaa päivittäin.

Honkanen kertoo, että Pyry syö siemeniä sekä hernehiutaleita ja jauhomatoja. Sillä on kotona lasinen terraario, jossa on pohjalla paksu kerros sahanpuruja. Purut pitää vaihtaa pari kertaa kuukaudessa.

Minna Mänttäri Marsutuomari Aida Depner (oikealla) arvioi sunnuntaina 35 marsua Tirilän työväentalon jyrsijänäyttelyssä. Sanni Taimioja toimi sihteerinä.

Aida Depner toimi syysnäyttelyssä marsujen tuomarina. Hänellä oli arvioitavana useita Henna Rinta-Kiikan skinny-marsuja. Depnerin tuomaroitavana oli sunnuntaina kaikkiaan 35 marsua.

— Olen toiminut tuomarina vasta vähän aikaa. Mitä enemmän marsuja näkee ja pääsee arviomaan, sitä paremmaksi silmä kehittyy. Kaikki marsut ovat söpöjä ja kivoja, eikä täältä rumia yksilöitä löydykään.

Kaakon kanit ja jyrsijät -yhdistys on perustettu vuonna 2014. Se toimii Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Yhdistys järjestää näyttelyjä pari kolme kertaa vuodessa.