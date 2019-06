Imatrankosken urheilukentällä eli Imatran ajojen varikkoalueella pärinä kantautuu joka puolelta perjantain harjoitusten kynnyksellä.

Imatralaisen ratamoottoripyöräilijä Juha Kallion päivä on ollut kiireinen, mutta Kallio lähtee kisaviikonloppuun hyvillä mielin. IRRC-sarjan kilpauransa viime vuonna sinetöinyt Kallio ei tosin koe suurempaa poltetta sarjaan paluuta kohtaan.

— Muutama mukava kisa polttelisi, kuten Mansaaret, mutta koko sarjan kiertäminen ei niinkään. Joka vuosihan minä olen lopettanut, joten vaikea suunnitella sen pidemmälle, Kallio hymähtää.

Nyt Kallion tavoitteena Imatran ajoissa on ensisijaisesti kääntää kahden viimeisen vuoden epäonni. Viime vuonna Kallion kolarointi päättyi sairaalareissuun.

— Tänä vuonna jos pääsisi vaikka maaliin. Mutta viiden sakkiin pitäisi pystyä ajamaan molemmissa luokissa.

Joensuussa polkupyöräliikkeessä työskentelevä Kallio toteaakin olevansa nykyiseen tilanteeseensa tyytyväinen. Imatran ja Joensuun väliä sahatessa Kallio kertoo tekevänsä suunnitelmansa fiilispohjalta.

— Ajaminen on vähän sellainen addiktio. Kun on yli 15 kesää viettänyt varikolla, niin kesiä ei osaa olla muuten. Tietysti kaipaan, että välillä voisi olla vaikka Saimaalla. Haave on, että joskus voisi olla yleisössäkin tekemättä muuta.



Fiilistä mukaillen Kallio lähtee niin ikään pyörän selkään: avainsana viikonloppuun on rentous.

— Harjoituksissa keskityn pyörän säätöjen, fiiliksen ja rentouden hakemiseen. Aikaisemmin sitä on lähtenyt ajamaan kisaa melko tulostavoitteellisesti, mutta nyt pystyy lähtemään suht rennosti. Ja mukava lähteä niin.

Kostamon silmissä siintää voitto

Jasmin Ojalainen Erno Kostamo sai 15 minuutin varoajalla ajan parturiin muutama tunti ennen harjoitusten alkua.

Suomalaispilotti Erno Kostamo on yksi ennakkosuosikeista viikonlopun kärkikahinoissa. Irlannin North West -katuratakilpailusta viime kuussa haettu itseluottamus on Kostamon mukaan pohjana viikonlopulle.

— Nyt on kolmas vuosi Imatralla, niin kai yleisökin rupeaa pikku hiljaa Maamme-laulua vaatimaan. Totta kai voitto on mielessä, mutta se vaatii todella ehjän suorituksen pyörän ja tiiminkin osalta, ja pikkuisen hyvää tuuriakin, Kostamo muotoilee hymyillen.

Viime vuonna toiseksi sijoittunut Kostamo kokisi kotimaan osakilpailuvoiton merkitykselliseksi.

— Imatra on Tsekin kilpailujen jälkeen sellainen, jossa voittajat muistetaan. Ajojen historia kantaa ja tuo kyllä merkityksen tähän osakilpailuun.

Kostamon mukaan Imatran nopeavauhtinen rata sopii hänen ajotyylilleen.

— Täällä olen pystynyt päihittämään esimerkiksi Didier Gramsin ja Marek Cervenyn, joiden kanssa muissa Euroopan kisoissa ajetaan samoja aikoja. Kovimpia haastajia ovat tietysti Danny Webb ja Davey Todd, mutta samassa tiimissä ajaneena heitä kohtaan on sitäkin kautta kunnioitusta ja oikeastan hauska kilpailla keskenään taas tältä puolen.

Ennen harjoitusten alkua Kostamo haki vielä kisailmettä viime hetkellä paikalliselta parturilta. Viimeistään kävelyreissu kaupungin halki viritti suomalaiskuskin kisatunnelmaan.

— Kävelin kulmien läpi varikolle, kaupunki oli herännyt ja Imatran GP-kylttien näkeminen luo aina tunnelmaa — etenkin kun muistaa, mitä tämä on 70-luvulla tarkoittanut. Tunnelmaltaan tämä onkin sarjan kärkikilpailuja. Tietysti kotikilpailussa on erityistä kun jokainen käy vielä nykimässä hihasta, Kostamo naurahtaa.