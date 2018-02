Kaksi työtöntä kertoo aktiivimallin vaikutuksista — On tässä itsensä joutunut monta kertaa keräämään, ettei vain valu sohvalle, sanoo lappeenrantalainen Minna Latto Sirpa Niittymäki saateltiin kolme vuotta sitten lempein sanoin eläkeputkeen. Viime syksynä TE-toimistosta tuli puhelu: Mitä suunnitelmia sinulla on työllistyä? Kai Skyttä Minna Latto on perehtynyt yrittäjyyteen koko tradenomiopintojensa ajan ja toiminut myös itse yrittäjänä. Ellei töitä löydy, hänenkin on mentävä yrittäjyyskurssille, sillä muuta ei ole tarjolla. Latto kertoo lähettäneensä vuoden aikana satoja hakemuksia. Hän toivoo enemmän vaihtoehtoja aktiivisuuden osoittamiseen, sekä järjestelmää, jossa hakemuksista välittyisi tieto TE-toimistolle.

Lappeenrantalaisen Minna Laton elämään aktiivimalli ei vielä ole vaikuttanut mitenkään.

Vuoden työttömänä ollut Latto kertoo olleensa koko ajan niin aktiivinen, että siitä on vaikea petrata.

— Olen lähettänyt satoja työhakemuksia, tehnyt videohaastatteluja, osallistunut yrittäjyyden kartoitukseen, webinaareihin ja seminaareihin. Nytkin on sisällä viisi hakemusta ja videohaastattelu vielä tälle päivälle, Latto kertoo.

46-vuotias Latto toimi parturi-kampaamossa vuokratuoliyrittäjänä ja palkkatyössä, kunnes joutui olkapään takia jäämään sairauslomalle. Vakuutusyhtiön turvin hän kouluttautui liiketalouden tradenomiksi ja valmistui vuosi sitten.

Haussa on laaja kirjo markkinointiin liittyviä tehtäviä. Latto olisi valmis ottamaan töitä vastaan sadan kilometrin säteellä kotoa, Helsingistäkin, jos viikossa voisi tehdä pari etäpäivää.

— Mutta muuttaisi en. On mies, talo ja teini-ikäinen poika, joka asuu vielä kotona. Äiti asuu talon lisäsiivessä ja tarvitsee apuja. Kuka hänet hoitaisi, jos minä muutan Helsinkiin?

TE-toimistosta ei ole tarjottu mitään uutta

TE-toimiston kanssa Latto on asioinut vain puhelimitse. Virkailija on ollut kannustava, mutta mitään sellaista ei ole tarjottu, mitä Latto ei olisi löytänyt itse.

— Sieltä tarjotaan töitä, joihin koulutus ei riitä tai joita olen jo ehtinyt hakea.

Tällä hetkellä Latolla on tiedossa ehkä tutkimushaastattelijan pesti, jonka tuntimääristä ei ole tietoa.

Kursseissa tarjolla on työnhaku- ja yrittäjyyskursseja. Sellaiselle Latonkin on ehkä osallistuttava, vaikka takana on sekä yrittäjyyttä että tuore, tiimiyrittäjämuotoinen koulutus.

— Mieluummin ottaisin jostain oppilaitoksesta kurssin, joka oikeasti tukisi omaa ammatillista osaamista.



Latto näkee, että työttömissä on sekä hyvin aktiivisia että niitä, jotka eivät haluakaan töitä — ja kaikkea siltä väliltä.

— Ne jotka eivät töitä halua, eivät aktiivimallilla työllisty. Mutta jottei keskikasti tipu, on hyvä, että vaaditaan jotain. On tässä itsensäkin joutunut monta kertaa keräämään, ettei vaan valu sohvalle.

Lattoa ärsyttääkin, että aktiivimalli otetaan niin negatiivisesti.

— Ei se ole kyykyttämistä, että työttömän odotetaan tekevän jotakin. Pitäisi vain olla enemmän vaihtoehtoja aktiivisuuden osoittamiseen.

Kai Skyttä Sirpa Niittymäelle työpaikan menetys kolme vuotta sitten tuli ihan puskista. Kaikki pitivät silloin "putkea" ihan kelvollisena vaihtoehtona. Ennen viime syksyä TE-toimisto ei muistanut häntä mitenkään.

Eläkeputkea pidettiin ihanneratkaisuna

Laskuttajana työskennellyt Sirpa Niittymäki, 62, jäi työttömäksi kolme vuotta sitten, kun työnantaja Lassila&Tikanoja keskitti toimintojaan. Takana oli kaikkiaan yli 40 vuoden työura.

— Se oli äkkipysäys. Työkkärissä lohduttelivat, että siulla on jo niin pitkä ura takana, että eivätköhän ne työt ole jo tehty. Varmasti haluatkin jo vähän huilia. Esimieskin totesi, että tilanne on ihanteellinen, kun pääset putkeen.

Niittymäki olisi mielellään jatkanut töitä eläkeikään, mutta tyytyi kohtaloonsa. Putki — se että ansiosidonnaista työttömyyskorvausta maksetaan tietyn ikärajan ylittäneille eläkkeelle pääsyyn asti — on ollut maan tapa.

Viime syksyyn asti. Silloin työvoimatoimistosta tuli Niittymäellekin ensimmäinen puhelu kahteen ja puoleen vuoteen.

— Kysyttiin, mitkä suunnitelmat minulla on työllistyä. Tein sitten netin kautta suunnitelmat.

Malli ei tunne sijaisomaishoitajaa

Lappeenrannan Uus-Lavolassa asuva Niittymäki olisi valmis lähtemään mihin töihin vain, jos töitä vain saisi. Pieni eläkekertymä uhkaa pienetä nyt entisestään. Työhakemuksia hän ei silti ole lähettänyt.

— Kuka tällaisen eläkemummon palkkaisi, kun hakijoita on yhteen työhön 200?

Niittymäki on kysellyt, josko pääsisi jonnekin siivoamaan vaadituksi 18 tunniksi. Kaupoista hän on kysellyt hyllyttäjän hommia.

Työvoimatoimistosta ei ole tarjottu töitä eikä kursseja. Maaliskuussa on luvattu soittaa.

Tilanne harmittaa Niittymäkeä siksikin, että hän kyllä jo tekee töitä vaaditut 18 tuntia ja enemmänkin kuukaudessa. Hän toimii omaishoitajan sijaisena, ja saa siitä palkkionkin. Sitä ei kuitenkaan lasketa aktiivimallissa aktiivisuudeksi.