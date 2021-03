Lappeenrantalainen Never Too Lake sai korujaan myyntiin New Yorkiin ja Washingtoniin – Yrittäjä Sanni Poutanen suunnittelee apuvoimien palkkaamista tuotantoon

Netti ja some ovat levittäneet Sanni Poutasen korujen mainetta jopa hänen tietämättään. Never Too Lake- tuotemerkin koruja on esitelty nimekkäissä Vanity Fair- ja House&Garden -lehdissä sekä viimeksi Voguessa.