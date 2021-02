Kotihälytyksiä, isoja huumeisiin liittyviä rikossarjoja, huumekäryjä ratista, 500 kappaleen nippu rikosilmoituksia kiristysjutussa, listaa Kaakkois-Suomen poliisi viime vuoden tehtäviään.

Tilastojen valossa kasvua on niin poliisin kirjaamissa rikoslaki- kuin liikennerikoksissakin. Luvuista kertoo poliisilaitos tiedotteellaan.

Kun liikennerikoksia ei huomioida, vuonna 2020 rikoslakirikosten määrä kasvoi Kaakkois-Suomen alueella noin 20 prosenttia (3 134 tapauksella) edellisestä vuodesta. Vuonna 2020 poliisi kirjasi 19 221 rikoslakirikosta, joka on suurin määrä viimeiseen yhdeksään vuoteen.

Kasvu selittyy pitkälti lisääntyneistä omaisuus- ja huumerikoksista sekä Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvistä kiristyksistä, joita kirjattiin noin 500 tapausta Kaakkois-Suomessa.

Etelä-Karjalassa rikoslakirikoksia kirjattiin liki 11 000, joista omaisuusrikoksia noin 5 000. Omaisuusrikoksissa kasvua on noin 12 prosenttia edellisvuodesta. Niiden selvitysprosentti on Etelä-Karjalassa 34,4 prosenttia, missä on laskua 11,3 prosenttia.

Väkivaltarikoksia Etelä-Karjalassa kirjattiin viime vuonna 731, missä on laskua 14 prosenttia. Väkivaltarikosten selvitysprosentti oli 65,5 mikä on parantunut edellisvuodesta (43,8).

Liikennerikoksissa kaakossa oli kasvua noin viidennes, mikä selittyy liikenneturvallisuuden vaarantamisten, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten sekä rattijuopumusten määrän kasvulla.

Huumausainerikosten määrä on kasvanut viime vuoteen nähden merkittävästi. Huumerikosten määrä on korkein viimeiseen 20 vuoteen ja kasvua on edelliseen vuoteen nähden noin 50 prosenttia. Vaikka huumerikosten kasvu on ollut tasaista viimeiset vuodet, on vuoden 2020 kasvu on ollut poikkeuksellisen suuri.

Etelä-Karjalassa huumerikoksia kirjattiin 559 kappaletta, joista törkeitä 23.

Huumausaineita ratissa

Huumausainerikoksista suurin osa on käyttörikoksia, jotka paljastuvat liikennevalvonnan yhteydessä. Kaikista rattijuopumustapauksista 53 prosenttia on tapahtunut huumeiden vaikutuksen alaisena. Huumausainerikoksista kiinni jääneissä on kasvua kaikissa ikäryhmissä, mutta poliisin mukaan erityisen huolestuttavaa on kasvu aivan nuorempien epäiltyjen osalta. Kasvua on ollut myös tavanomaisissa sekä törkeissä huumausainerikoksissa.

Huumausainerikosten osalta Kaakkois-Suomen poliisi on onnistunut paljastamaan isoja rikossarjoja sekä kohdistanut rikostutkintaa verkossa tapahtuvaan huumekauppaan.

Petosrikosten määrä kasvoi noin 30 prosenttia. Kasvua on erityisesti verkossa tapahtuneissa petoksissa. Tyypillinen teko on myyntipalstoilla tapahtunut vilpillinen kauppa. Lisäksi verkossa tapahtuneiksi petoksiksi kirjattiin niin sanottuja toimitusjohtaja-, Microsoft- sekä rakkauspetoksia.

Avointen juttujen määrä on yhä kasvanut

Avointen rikostutkintojen määrä jatkoi kasvuaan myös vuonna 2020, ja tällä hetkellä niitä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella on noin 7 300. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 6 900 ja sitä edellisenä 5 700. Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvät rikosilmoitukset nostavat lukua 500 ilmoituksella.

Etelä-Karjalassa kiristysrikoksia kirjattiin 320, missä on kasvua huikeat 3 900 prosenttia edellisvuodesta.

Rikosmäärän kasvun lisäksi tutkinta-aikojen selkeään pidentymiseen vaikuttivat poliisin mukaan rikostutkijoiden riittämätön määrä suhteessa työmäärään sekä tutkittavien rikosten työläämpi laatu. Vähemmän kiireellisten yksittäisten rikosten tutkinnassa on "harmillista viivettä".

Toimintavalmiusaika 9,3 minuuttia

Hälytystehtävien kokonaismäärä pysyi Kaakkois-Suomessa edellisen vuoden tasolla, kun taas kotihälytystehtävien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 23 prosenttia.

Kotihälytysten osalta etenkin häiriötä aiheuttavaan käyttäytymiseen tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Myös perheväkivaltaan liittyvät kotihälytykset ovat lisääntyneet, tosin niiden kasvu aikaisempiin vuosiin nähden ei ole yhtä suuri kuin muiden kotihälytystehtävien.

Kiireellisimmille hälytystehtäville poliisi saapui Kaakkois-Suomessa yhtä nopeasti kuin menneinäkin vuosina. Toimintavalmiusaika on ollut näissä tehtävissä viime vuonna 9,3 minuuttia.

Passeja vähemmän, aselupia entiseen tahtiin

Poliisin myöntämien lupien määrä on laskenut voimakkaasti lukuun ottamatta aselupia.

Matkustusasiakirjojen kysyntä heikentyi viime vuonna Kaakkois-Suomen alueella noin 40 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna: passihakemusten määrä väheni 48 ja henkilökorttihakemusten määrä 28 prosenttia.

Vuonna 2020 käsiteltiin 2 992 aselupaa, mikä vastaa edellisvuosien tasoa.

Aselupiin liittyviä peruutuksia, varoituksia ja haltuunottopäätöksiä tehtiin vuoden 2020 aikana 461 kappaletta (edellisvuonna 290). Myös ajokieltopäätöksiä tehtiin viime vuonna edellisen vuoden tahtiin.

Yksityisen turva-alan lupia myönnettiin viime vuonna 794 (edellisvuonna 973). Järjestyksenvalvojilta perutettiin kokonaan tai määräajaksi luvat 15 tapauksessa.

Kuudelta vartijalta peruttiin luvat kokonaan tai määräajaksi.