Kesämäenrinteen koulun remontti alkaa, urakalla hintaa lähes 11 miljoonaa – Tiloista muokataan uuden opetussuunnitelman mukaiset

Kesämäenrinteen koulun korjausrakentaminen on aloitettu. Urakan arvo on noin 10,8 miljoonaa euroa. Remontti kestää lukuvuoden 2020–2021 loppuun.

Kesämäenrinteen koulussa opiskelee nykyisin noin 500 yläkoulun oppilasta. Se on osa Kesämäen kampuksen koulukokonaisuutta, joka koostuu kolmesta koulusta.

Peruskorjauksen rakennesuunnittelusta vastaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy, joka toimittaa myös kosteudenhallintakoordinoinnin. Tilaaja on Lappeenrannan kaupungin tilakeskus. Arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen.

1950-luvulla rakennettu koulu korjataan niin, että nyt rakennettavat tilat vastaavat uutta ilmiöpohjaista opetussuunnitelmaa. Rakennuksen sisällä on tehty purkutöitä ennen varsinaisen urakan alkamista, sillä koulun pohjana on perinteinen luokkahuonejako.

– Avoimen tilan rakentamisen tiellä on paljon kantavia seiniä. Rakennesuunnittelussa on jouduttu tekemään isoja aukkoja, kertoo hankkeen vastaava rakennesuunnittelija Juho Tuuva Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä tiedotteessa.

Luokkien 6–9 oppilaat siirtyivät syksyllä Family Center -kauppakeskukseen väistötiloihin peruskorjauksen ajaksi. Muutaman kilometrin päässä koulusta sijaitseva kauppakeskus on muunnettu opetustiloiksi siirtoseinillä. Väistötilojen meluisuus on aiheuttanut ongelmia, joihin on puututtu erilaisilla keinoilla.