Jos Lappeenrannan kaupunki vaihtaa sähköenergian toimittajaa, miksen minäkin? Tieto koko Lappeenrannan kaupunkikonsernin siirtymisestä Vattenfallin asiakkaaksi saa kysymään, kannattaisiko hintakilpailutus myös yksityisasiakkaalle. Siihen kannustaa sekin, että sähkön myynti siirtyi vuoden alusta lukien Lappeenrannan Energialta sen osakkuusyhtiölle Väreelle.

Jotta viitsii vaihtaa, pitää säästön olla iso. — Antti Paananen

Lappeenrannalle sähkönmyyntiyhtiön kilpailuttaminen ainakin kannatti. Väre kärsi välityspalkkion kilpailutuksessa rökäletappion Vattenfallille. Vattenfallin tarjous oli 33 937 euroa ja Väreen tuplasti kovempi, 73 370 euroa.

Hankintajohtaja Aki Fihlman selvittää, että kilpailutuksen kohteena oli sähkön välityspalkkio, jonka sähköenergian toimittaja ottaa itselleen. Välityspalkkion lisäksi on maksettava varsinainen sähkölasku.

Fihlmanin mukaan yhtiön vaihto tuo kaupunkikonsernille välityspalkkioon vuositasolla 140 000 euron säästön.

Sähkön hintahaitari venyy leveäksi

Lukuisilta vertailusivustoilta käy ilmi, että yksittäisen kuluttajankin kannattaisi kilpailuttaa sähköyhtiö. Hintahaitari on todella laaja.

Johtaja Antti Paananen Energiavirastosta kertoo, että viime vuoden aikana 10,9 prosenttia kaikista asiakkaista vaihtoi sähkön toimittajaa.

— Noin joka kymmenes vaihtaa sähkön myyjää. Lisäksi monet vielä vertailevat eri yhtiöiden hintoja, mutteivät kuitenkaan vaihda. Vertailija saattaa saada uuden paremman tarjouksen käyttämältään yhtiöltä.

Kuluvan vuosikymmenen alussa yhtiötä vaihtoi noin kahdeksan prosenttia asiakkaista. Paanasen mukaan nykyisellä tasolla on oltu viimeiset viitisen vuotta.

— Pikkuhiljaa luku on noussut.

Suurin syy yhtiön vaihtamiseen on ilmeisin eli säätöjen hakeminen. Näin kertoo viime vuonna valmistunut pohjoismainen kuluttajatutkimus.

— Noin 40 prosenttia niistä, jotka vertailivat yhtiöitä, eivät kuitenkaan vaihtaneet, koska pitivät saatavaa säästöä liian pienenä. Jotta viitsii vaihtaa, pitää säästön olla iso.

Lähes joka toinen ei vertaile millään tavalla

Suomessa noin 40 prosenttia asiakkaista ei ole vertaillut millään tavalla sähkön hintoja.

— Ollaan tyytyväisiä nykytilaan. Halutaan ehkä myös olla uskollisia oman paikkakunnan myyjälle. Ja jotkut olettavat, että vertailu on vaikeaa.

Vertailu on Paanasen mukaan kuitenkin helppoa kuten myös myyjän vaihto.

Viime vuonna sähkön tukkuhinnat nousivat 40 prosenttia muun muassa kuivan kesän takia. Päästöoikeuksienkin hinnat nousivat.

— Nämä heijastuivat loppuasiakkaan hintoihin. Listahinnat nousivat keskimäärin 17 — 18 prosenttia, selvittää Paananen.

Lappeenrannan Energia menetti sähköasiakkaita

Sähkön vähittäismyyjiä on Suomessa noin 70. Noin 40 niistä toimii valtakunnallisesti.

— Mutta se myytävä sähkö, mitä sieltä töpselistä tulee, on kaikilla samaa tavaraa.

Paanasen mukaan myytävän sähkön hintaan vaikuttaa se, miten tehokkaasti myyjäyhtiö pystyy toimimaan eli minkälaiset marginaalikustannukset yhtiöllä itsellään on.

— Suuruudesta voi olla etua. Kun asiakasmassaa on riittävästi, niin samalla järjestelmällä hoituu isompikin määrä. Pienillä yhtiöillä ei ehkä ole rahkeita tarjota nykyisin yleisiä lisäpalveluja tai erottautua muuten.

Juuri tämän takia Lappeenrannan Energia perusti kolmen muun yhtiön kanssa sähkönmyynnistä vastaavan Väreen. Tavoitteena oli olla vahvempi toimija kiristyvässä kilpailussa ja kasvaa valtakunnallisesti.

Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen kertoo, että Lappeenrannan Energia menetti asiakkaitaan. Laskusuunta haluttiin pysäyttää. Sähkön myynti pieneni viime vuonna 12,5 prosenttia.

Väreellä oli aloittaessaan 250 000 asiakasta. Yhtiö ei paljasta tämänhetkistä asiakasmäärää.

— Merkittävää muutosta ei ole tapahtunut, muotoilee Väreen myyntijohtaja Satu Kuusinen.

Lappeenrannan Energia jauhaa miljoonia ”piiloverotuloja” kaupungille

Lappeenrannan Energia paisuttaa Lappeenrannan kaupungin kassaa edelleen noin 12 miljoonalla eurolla vuodessa. Summa vastaa runsaan yhden veroprosenttiyksikön tuottoa.

Tuloutuksesta 7,5 miljoonaa euroa koostuu koroista, joita yhtiö maksaa kaupungin myöntämistä lainoista. Loput on Energian maksamaa osinkoa.

Toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen uskoo tuloutuksen pysyvän suunnilleen ennallaan jatkossakin.

Yhtiö on tehnyt ja tekee tulosta lähinnä siirtohinnoilla ja kaukolämmön myynnillä. Sähkönsiirron myyntituotot kasvoivat viime vuonna 12,1 prosenttia, kaukolämmön yli 16, veden 5,1 ja kaasun 2,8 prosenttia.

Erittäin kilpaillun sähkön myynnin merkitys on ollut pienempi. Kolehmainen ei kuitenkaan vähättelisi osakkuusyhtiön Väreen menestymisen merkitystä.

— Olemme yhtiön osaomistajia. Jos Väre menestyy, me saamme osinkoa. Tottakai Lappeenrannan Energiaa ja lappeenrantalaisia kiinnostaa, miten Väreellä menee. Se on kuitenkin paikallisin ja alueellinen toimija.

Hintakilpailussa Lappeenrannan Energia ei revittele. Tilinpäätöksen mukaan sen tuotteiden hinnat ovat jonkin verran valtakunnan keskitasoa korkeammat.

Kolehmaisen mukaan siirtohintaa on syytä verrata olosuhteiltaan samanlaisten yhtiöiden hintoihin.

— Meillä on laaja maaseutuverkko, ja samantyylisiin yhtiöihin verrattuna olemme hyvinkin kilpailukykyisiä.

Yhtiö tuottaa energiaa osakkuusyhtiönsä Kaukaan Voiman kanssa. Lisäksi yhtiö on mukana Hyötytuuli-nimisessä tuulivoimayhtiössä.

Kai Skyttä Sähkönsiirto on kaasunmyynnin ohella Lappeenrannan Energian päätulolähde.

Jätevesi-investointi lainarahalla ja jäteveden hinnan korotuksella

Jätevedenpuhdistamo on Lappeenrannan Energian lähivuosien jätti-investointi. Pohjahintana on pidetty vähintään 70 miljoonaa euroa.

— Investointiin ei juurikaan ole kerätty pääomaa. Se on tarkoitus tehdä velkarahalla, selvittää Kolehmainen.

Investointi näkynee Kolehmaisen mukaan jäteveden hinnassa.

— Ja se velka voi taas olla kaupunkikonsernissa jonkinmoinen haaste.

Väreen tulo hämmensi asiakkaita

Lappeenrannan Energian asiakkailla on ollut sulattelemista, kun vuoden alusta lukien sähkön energialasku onkin tullut Väreeltä. Entisen yhden laskun sijaan laskuja tuleekin kaksi. Lappeenrannan Energia laskuttaa edelleen sähkönsiirrosta.

— Toimintojen yhdistäminen on vienyt aikaa ja työtä on ollut paljon. Muutos on aiheuttanut asiakkaissa hämmennystä, kuvailee Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen.

Väreen myyntijohtaja Satu Kuusinen sanoo, että Lappeenrannan Energian pitkäaikaisille asiakkaille ”tämä muutos tuli pyytämättä ja yllättäen”.

Kuusinen selvittää, että Väreen Lappeenrannan toimipisteessä Valtakadulla työskentelee kymmenisen asiantuntijaa. On sähkösalkun hallintaa, yritys- ja kuluttajamyyntiä, markkinointia, aurinkosähköjärjestelmien asiantuntemusta.

Kuusisen mukaan neljän yhtiön yhdistymisen jälkeen toiminta sujuu työmäärään suhteutettuna hyvin.

— Mutta on varmasti asiakkaita, jotka sanoisivat toisin. Asiakaspalvelussa on ollut haasteita ja ajoittain ruuhkaa. Asiakkaat ovat miettineet, että mitähän tästä oikein tulee.

Kuusinen vakuuttaa, että kesän kuluessa asiakaspalvelu on parantunut.

Väreellä on toimipisteet Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä.