Lappeenrantalainen Paula Savelius neuvoo, miten jokainen löytää Partalan sykähdyttävän jääputouksen – Himoretkeilijällä on aina kamera mukana, sillä putouksia löytyy myös sattumalta

Partalan putous on suurin luonnon muovaama jääveistos, jonka Paula Savelius on Etelä-Karjalassa nähnyt. Kokeneen retkeilijän haaveena on kiertää kaikki maakunnan luontopolut. Nähtävää ja uusia yllätyksiä tulee yhä vastaan.