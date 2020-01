Tehtaiden alasajo on alkanut tai alkamassa Etelä-Karjalassa

Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n tes-neuvotteluissa etsitään sunnuntaina viime hetken sopua.

Samalla Paperiliitto on aloittanut valmistautumisen kahden viikon työnseisaukseen, sillä sellu-, paperi- ja kartonkitehtaiden alasajo on alkanut. Tehtaiden alasajo on monivaiheista ja pitkäkestoista.

Stora Enson Imatran tehtaiden pääluottamusmies Arto Hulkko kertoo, että Kaukopään sellutehtaan alasajo alkoi lauantaina vastaisena yönä. Seuraavaksi ovat vuorossa kartonkikoneet. Voimalaitosta ei ajeta kokonaan alas; se jää osin toimintaan.

Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan pääluottamusmies Harri Kortelainen kertoo, että tehtaan alasajo aloitetaan tänään lauantaina kello 18.

Kaukaan tehtailla alasajo alkaa pääluottamusmies Kari Rikkilän mukaan sunnuntaina aamuyöllä. Se kestää reilun vuorokauden.