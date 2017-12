Lappeenrantalainen Ville Hyyryläinen kehitti nettipalvelu Emonumin, joka huolehtii digitaalisten sisältöjen lähettämisestä, kun lähettäjä on itse kuollut Emonum ei sanana merkitse mitään, mutta se on Hyyryläisen mielestä sopivan kansainvälinen, moneen kieleen ja suuhun sopiva. Roope Niemi Salibandy-yrittäjänä ja -valmentajana Lappeenrannassa tunnetuksi tullut Ville Hyyryläinen mietti, mitä palvelua netistä ei vielä saa ja kehitti Emonum-palvelun.

Lappeenrannasta voi tulla maailman seuraava Facebook tai Nokia. Niin on Ville Hyyryläiselle sanottu, kun hän on kiertänyt Suomessa ja maailmalla kertomassa kehittämästään Emonum-palvelusta.



Kaikki digitaaliset sisältönsä voi säilöä Emonumiin, joka jakaa ne tilinomistajan kuoleman jälkeen tämän ohjeiden mukaisesti. Viestit lähtevät niille ihmisille, joita vainaja on arvellut erilaisten sisältöjen auttavan. Yhtä voi lohduttaa valokuva vainajan kanssa vietetystä yhteisestä lomasta, toista auttaa talon piirustukset ja kolmatta salasanat.



— Kolme vuotta sitten mietin, onko sosiaalisen median kenttä jo koluttu loppuun. Huomasin, ettei kukaan huolehdi siitä, mitä ihmisestä jää digitaalisesti jäljelle tämän kuoltua, Hyyryläinen sanoo.

Emonum avautui käyttäjille viime keväänä

Hyyryläisen mukaan Emonumissa on kysymys elämänlaadun parantamisesta. Hän korostaa, ettei Emonum missään nimessä ole salaperäisten kuoleman jälkeisten viestien lähettelemistä jälkeenjääneille.

— Ihmisillä on valtavat digitaaliset arkistot, jotka jäävät usein muiden ulottumattomiin, kun tämä kuolee. Samalla menetetään paljon kokemusta ja tietoa. Meidän tavoitteenamme on saada tätä arvokasta tietoa läheisille talteen.



Digitaalisten sisältöjen tallentaminen ja jakaminen kuoleman jälkeen on Hyyryläisen mielestä toisista ihmisistä välittämistä ja hyvän elämän jatkamista joskus hyvin käytännöllisellä tasolla. Hyyryläinen kutsuu Emonumia tunnepalveluksi.



— Emonumin käyttäjä hyvin todennäköisesti alkaa miettiä tiliään rakentaessaan, mikä elämässä loppujen lopuksi on tärkeää. Hän voi havahtua huomaamaan, ketkä ovat niitä läheisiä, joiden kanssa olisi elettävä tässä ja nyt.

Tutustuminen on ilmaista, vuosimaksu on 25 euroa



Emonumiin pääsee tutustumaan ilmaiseksi, mutta sen käyttäminen maksaa vuodessa 25 euroa. Hyyryläisen yritys lupaa huolehtia sisältöjen jakamisesta kuoleman jälkeen yhdeksän vuoden ajan.



Emonumiin voi tallentaa Ville Hyyryläisen mukaan kaiken digitaalisen, mikä on tilinomistajan mielestä tärkeää. Tällä hetkellä tallentaminen tapahtuu siirtämällä tiedostot muualta Emonumiin, mutta tulevaisuudessa palvelun sisällä saattaa pystyä tekemään esimerkiksi videoita.

Emonumissa ei ole kyse mystisistä kuolemanjälkeisistä viesteistä, vaan kuolleen ihmisen jälkeenjääneen digitaalisen arkiston jakamisesta.

Ilmoitus tärkeälle ihmiselle kuoleman jälkeen

Ystävät-osiossa Emonumin käyttäjä lajittelee hänelle tärkeät ihmiset esimerkiksi perheeseen, sukulaisiin, ystäviin, harrastuskavereihin. Sitten hän valitsee tiedostot-osiosta sen, mitä hän haluaa kullekin heistä lähettää ja milloin. Jotta viesti aikanaan menisi perille, pitää tietää vastaanottajan sähköpostiosoite.

Viestit-osiosta selviää, mitä viestejä kullekin on lähdössä. Niitä voi muokata ja poistaa.



Palvelusta lähtee käyttäjän määrittelemän ajankohdan mukaan ilmoitus vastaanottajan sähköpostiin, esimerkiksi viikko kuoleman jälkeen. Vastaanottaja päättää, ottaako viestin vastaan ja mitä tekee viestin sisällölle.

Emonumista ei lähde ilmoitusta, ennen kuin tilinomistaja on kuollut — se on se, millä palvelu eroaa muista.

Kohderyhmänä 30—40-vuotiaat



Emonum ei sanana Hyyryläisen mukaan tarkoita mitään. Nimestä kehiteltiin sopivan kansainvälinen, moneen kieleen ja suuhun sopiva.



— Nimi on saanut kiitosta esimerkiksi pehmeydestään.



Palvelun pääasiallinen kohderyhmä ovat 30—40-vuotiaat, joilla on jo sen verran elämänkokemusta, että ymmärtävät, mikä on elämässä tärkeää ja mitä jälkipolville kannattaa jättää digitaalisena perintönä.



Emonumia ei ole rakennettu vain sisältöjen jakamista varten.



— Joitakin saattaa myös rauhoittaa tieto siitä, että kaikki elämän tärkeät dokumentit löytyvät yhteen paikkaan tallennettuna, Hyyryläinen sanoo.