Rekka ja auto kolaroivat Kuutostiellä Luumäellä — "Tie on ollut todella liukas"

Kuutostiellä Luumäellä on sattunut liikenneonnettomuus. Rekka ja henkilöauto kolaroivat Kuutostien ja Hietamiehentien risteyksessä maanantai-iltana.

Kolari sattui Luumäen ja Kouvolan välissä Kaitjärvellä.

Päivystävä palomestari Juuso Punnonen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että molemmissa ajoneuvoissa on ollut yksi henkilö. Henkilöauton kuljettajan tila on pelastuslaitoksen mukaan selvitettävänä. Poliisin twiitin mukaan kuljettaja on loukkaantunut.

Rekan kuljettaja ei loukkaantunut vakavasti onnettomuudessa.

Hälytys tuli kello 19.36. Rekka oli menossa Kouvolan suuntaan ja henkilöauto Lappeenrantaan päin.

Liikennettä kulki kaksi tuntia yhden kaistan kautta, mutta Punnosen mukaan pahoilta ruuhkilta ja jonoutumisilta vältyttiin.

— Tie on ollut todella liukas, Punnonen kertoo, mutta liukkautta päästiin pian kolarin jälkeen paikan päällä torjumaan uusien onnettomuuksien estämiseksi.

Liikennevirasto tiedotti kello 21.37, että tilanne on ohi ja liikenne kulki jälleen normaalisti onnettomuuspaikan ohi.

Rekka, joka on poliisin twiitin mukaan ulkomaalainen ajoneuvoyhdistelmä, kuljetti vaneripaketteja.

Pelastuslaitos etsi rekasta polttoainevuotoa.

Jos kartta ei näy, katso se tästä.

Uutista on päivitetty lisätiedoilla kello 21.13. Kello 21.42 lisätty tieto, että tilanne on ohi.