Lappeenrantalaisen yrittäjän Harri Levelän mielestä Laura Huhtasaaren oma kansa ensin -ajattelu on vahvuus presidenttikisassa Etelä-Saimaan juttusarjassa presidentinvaaliehdokkaan kannattaja arvioi omaa ehdokastaan. Harri Levelä uskoo Laura Huhtasaaren voivan auttaa palauttamaan Suomen itsemääräämisoikeuden. Etti Kantola Harri Levelä on koko ikänsä Lappeenrannassa asunut 61-vuotias yrittäjä. Hän lähti mukaan perussuomalaisten toimintaan noin vuosi sitten, ennen perussuomalaisten jakautumiseen johtanutta viime kesän puoluekokousta.

Mikä on suhteesi presidenttiehdokas Laura Huhtasaareen?

— Hän ajaa juuri sitä isänmaan asiaa, jota minä myös kannatan, muun muassa EU-kriittisyyttä. EU:sta määrätään hirveästi, mitä Suomessa saa tehdä.

Milloin ja miten ehdokas teki sinuun vaikutuksen ensi kerran?

— Olen tavannut hänet kerran. Hän on äärimmäisen valoisa ja positiivinen ihminen. Hän kuuntelee, mitä tavallisilla ihmisillä on asiaa. Ja hymy kuuluu siihen.

Mainitse jokin hänen vahvuutensa presidenttikisassa.

— Juuri tämä tavallisen ihmisen asia. Oma kansa ensin. On suomalaisten ihmisten hirmuiset leipäjonot, ja hallitus on huolissaan laittomasti maassa olevien sosiaaliturvasta.

Mainitse jokin hänen heikkoutensa presidenttikisassa.

— Toiset ovat kateellisia, koska hän on nuori kaunis nainen.

Ihmiset eivät ymmärrä, mitä tämä ”Suomi takaisin” tarkoittaa.

Miten ehdokkaasi presidenttiys tekisi tästä maasta paremman paikan?

— Päämääränä on saada takaisin Suomen itsemääräämisoikeus, jonka EU on vienyt. Enemmän mennään koko ajan liittovaltiota kohti, ja sitten Bryssel päättää kaikesta.

Mikä on mieleenpainuvin ehdokkaasta vaalityössä kuulemasi kommentti?

— Se on tämä ”Suomi takaisin”. Ihmiset eivät vaan ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Samoin kuin ”rajat kiinni”. Ei sitä pidä ottaa kirjaimellisesti. Se tarkoittaa, että rajalla on näytettävä paperit, ei tässä Pohjois-Koreaa tehdä.

Mitä Suomen presidentiltä mielestäsi vaaditaan vuonna 2018?

— Juuri näitä asioita, mitä hän (Huhtasaari) ajaa. Suomen itsemääräämisoikeus takaisin ja hallitsematon maahanmuutto kuriin.

Kehu joku kilpailevista ehdokkaista.

— Paavo (Väyrynen) on kävelevä tietotoimisto. Hänen tietomääränsä on valtava, ja on uskomatonta, mikä muisti ihmisellä on pitkältä ajalta.

Uskotko vaalin toiseen kierrokseen?

— Totta kai toinen kierros tulee. Myös minä teen työtä sen eteen.

Millä keinoin nostaisit äänestysaktiivisuutta?

— Ihmisille pitää tarjota informaatiota tosiasioista, jottei olisi niin, että pari miljoonaa äänioikeutettua kuuluu heikosti toimeentuleviin ja kuitenkin äänestää rikkaimman viiden prosentin mukaan eli itseään vastaan. Suomalaisten täytyy olla masokisteja. Ei oteta asioista selvää ja äänestetään (Sauli) Niinistöä, kun muutkin äänestävät.



Juttusarjassa presidentinvaaliehdokkaan kannattaja arvioi omaa ehdokastaan.