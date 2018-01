Professori pitää ihmissalakuljetustapauksen tuomioita hyvin perusteltuina Minna Kimpimäki sanoo, että Saimaan kanavalla tapahtunut rikos on poikkeuksellisen laaja, muttei muuten ainutlaatuinen. Elena Liseytseva Salakuljetuksissa käytetty vene (kesk.) takavarikoitiin ja se jäi Lappeenrantaan. Viime syksynä vene nostettiin talviteloille odottamaan oikeuden ratkaisua. Käräjäoikeus tuomitsi veneen keskiviikkona valtiolle menetetyksi.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden keskiviikkoinen tuomio niin sanotussa Saimaan kanavan ihmissalakuljetustapauksessa saa kiitosta.

Rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki Lapin yliopistosta pitää Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomiota hyvin perusteltuna ja aiemman linjan mukaisena. Hän pitää hyvin ilmeisenä, että kyse on ollut nimenomaan laittoman maahantulon järjestämisestä.

— Oikeudellinen kysymys on, onko kyse törkeästä toiminnasta.

Laittoman maahantulon järjestäminen on huumerikosten ohella harvoja rikoksia, joissa sovelletaan pykälää järjestäytyneestä rikollisuudesta.

— Teko voidaan sillä perusteella katsoa törkeäksi, vaikka organisaatiosta ei välttämättä ole kovin tarkkoja tietoja.

Pitkät tuomiot voivat johtaa valituksiin

Ilmeistä perustetta valituksille ei näyttäisi olevan.

Kimpimäki ei pidä Lappeenrannassa tapahtunutta rikosta ainutlaatuisena. Maahantulotilanne on tehnyt Suomessa ennen harvinaisesta rikoksesta aiempaa yleisemmän. Kyseinen teko on kuitenkin poikkeuksellisen laaja. Useimmiten toiminta on pienimuotoista, maahan on tuotu yksittäisiä henkilöitä.

Pisimmän tuomion saanut tekijä kertoi oikeudessa tuoneensa Suomeen sotaa paenneita ihmisiä humanitaarisista syistä. Oikeus ei nähnyt sellaisia humanitaarisia vaikuttimia, että tekoa voisi pitää hyväksyttävänä.

Kimpimäki näkee myös, ettei humanitaarista perustetta ollut, koska tekijät eivät tunteneet tulijoita, eivät tienneet heidän taustojaan ja toimivat taloudellisen voiton toivossa.

Tekijöistä yksi sai viiden vuoden vankeusrangaistuksen, toinen kolme ja puoli vuotta ja kolmas alaikäinen henkilö kaksi vuotta ehdollista vankeutta.

Kimpimäki arvelee, että kun puhutaan useiden vuosien ehdottomista rangaistuksista, tuomitut saattavat tuomiostaan valittaa.

— Ilmeistä perustetta sille ei kuitenkaan näyttäisi olevan.