Yli puolet sovitteluun päätyvistä tapauksista on väkivaltarikoksia — Etelä-Karjalan uusi sovittelija pitää sovittelua toimivana etenkin pahoinpitelyissä: "Niihin liittyy aina myös suuri tunnelataus" Lappeenrannan ja Imatran rikos-ja riita-asioita sovitellaan uuden palveluntuottajan voimin. Sovittelu ry. aloitti Etelä-Karjalassa tammikuun alussa. Minna Mänttäri Sovitteluohjaaja Tiina Harvistola työskentelee Lappeenrannan uudella sovittelutoimistolla.

Sovitteluohjaaja Tiina Harvistola aloitti työnsä tammikuun alussa. Tammi-helmikuussa hänelle, ja kollega Anssi Luokkalalle tuli poliisilta yhteensä 30 sovittelualoitetta, kymmenen Lappeenrannasta ja 20 Imatralta.



Etelä-Karjalan sovittelutoiminnan palveluntarjoaja vaihtui tammikuun alussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL irtisanoi viime vuonna sopimuksensa sitä aiemmin hoitaneen Yöjalan kanssa.



Nyt palvelua tarjoaa Mikkelissä päämajaansa pitävä Sovittelu ry. Se vastaa sovittelutoiminnasta koko Etelä-Savossa, sekä Varkaudessa ja Leppävirralla, Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa — ja nyt myös Lappeenrannassa ja Imatralla. Yhdistys palvelee koko maakunnan väkeä.

Lappeenrannassa uusi osoite, Imatran tilat etsinnässä

Palveluntarjoajan myötä myös osoite muuttui. Lappeenrannan sovittelutoimisto löytyy nyt osoitteesta Snellmaninkatu 10.

— Imatralla toimimme toistaiseksi seurakunnan tiloissa, mutta etsimme omia tiloja myös sieltä, kertoo Reetta Ikonen, sovittelutoimiston johtaja.



Imatran tilojen lisäksi yhdistykseltä puuttuu vielä Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon alueet yhdistävä nimi. Sen on tarkoitus löytyä maaliskuun aikana.



Yhdistyksellä on Etelä-Karjalassa kaksi vakituista työntekijää. Molemmat toimivat Lappeenrannasta käsin. Itse sovittelu tapahtuu vapaaehtoisvoimin. Maakunnan alueella on toistaiseksi 18 vapaaehtoista sovittelijaa, mutta uusia koulutetaan parhaillaan.

Minna Mänttäri Asiakkaiden on ollut helppo löytää uudet sovittelutiat, Harvisto sanoo.

Tänä vuonna tuhatkunta aloitetta



Sovitteluprosessiin tulee eniten pahoinpitelyjä, vahingontekoja ja varkauksia — samoin koko maassa.

— Pahoinpitelyjen käsittelyyn sovittelu on erittäin toimiva keino, sillä niihin liittyy aina myös suuri tunnelataus, Ikonen sanoo



Myös vahingontekojen tuominen sovittelutoimintaan on hyvä asia, sillä sovittelun kautta myös vähävarainen voi korvata aiheuttamansa vahingon esimerkiksi työkorvauksen avulla.

— Meidän intressissä on, että etenkin kaikissa rikos- ja riita-asioissa syytettyjen alaikäisten olisi hyvä tulla sovitteluun. Sillä, että syyllinen pystyy kohtaamaan uhrinsa ja hyvittämään tekoaan, on iso vaikutus nuoren kokemukseen itsestään.



Sovitteluun tulevien aloitteiden määrä on pysynyt hyvin samanlaisena koko Sovittelu ry:n alueella, Ikonen kertoo.

— Kummallakin alueella eli Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savon ja Varkauden alueella sovittelussa on ollut noin 500 rikos- ja riita-asiaa vuodessa.

Tänä vuonna Sovittelu ry:n hoitama asiamäärä siis kasvanee yli tuhanteen.





Minna Mänttäri Suurin osa sovittelualoitteista tulee poliisilta ja syyttäjältä.

Eniten sovitellaan väkivaltarikoksia

Väkivaltarikokset ja lähisuhdeväkivalta ovat ylivoimaisesti suurimpia ryhmiä sovitteluun tulevista asioista koko maassa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) taulukoista.

Vuonna 2016 niitä oli yli puolet kaikista käsittelyyn tulleista asioista. Viime vuoden tilastoja ei vielä ole saatavilla.

Sovitteluprosessiin otetaan paljon myös varkauksia ja vahingontekoja, mutta mitä törkeämmästä rikoksesta on kysymys, sitä huonommin se prosessiin soveltuu.

Vuonna 2016 koko Suomessa sovitteluun ohjattiin noin 13 000 riita- ja rikosasiaa. Määrä oli lähes viisi prosenttia suurempi, kuin vuotta aiemmin. Kaakkois-Suomen sovittelutoimiston käsittelemät asiat pysyivät suunnilleen samassa, noin 510 asiassa.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on maksutonta. Se auttaa osapuolia löytämään kumpaakin tyydyttävät keinot haittojen hyvittämiseksi. Rikosta voivat hakea soviteltavaksi esimerkiksi epäilty, uhri, poliisi tai syyttäjä, sovittelutoimisto päättää sovitteluprosessiin ottamisesta.

Sovittelu on vapaaehtoista ja edellyttää sekä uhrin, että epäillyn suostumusta. Sen voi myös keskeyttää.