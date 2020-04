Yksityisten päiväkotien palvelusetelin arvo nousee Lappeenrannassa, palveluille suurin kysyntä kaupungin keskustassa

Lappeenranta korottaa yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelin arvoa. Palvelusetelillä tarkoitetaan summaa, jonka Lappeenranta maksaa yksityiselle palveluntuottajalle, kun lapsi osallistuu yksityiseen varhaiskasvatukseen kunnallisen palvelun sijaan. Palvelusetelin lisäksi perhe maksaa yrittäjälle kunnallisen päivähoidon asiakasmaksua vastaavan summan.

Korotus käsiteltiin lasten ja nuorten lautakunnassa osana yksityisten päiväkotien sääntökirjan päivittämistä.

Sääntökirjan päivittämisen yhteydessä Touhula varhaiskasvatus -yhtiö esitti palvelusetelin arvon nostamista. Nostoa perusteltiin sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin nousulla ja sen suuruudeksi ehdotettiin vähintään 3,92 prosenttia kahden vuoden takaiseen tasoon verrattuna. Yli 3-vuotiaiden palvelusetelin arvo nousisi tällöin 875 euroon.

– Meidän oma hintamme on alle sen, mitä he esittävät. Me emme halua tehdä tästä palvelusetelijärjestelmästä kalliimpaa kuin mikä oma järjestelmämme on, Lappeenrannan varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki kommentoi.

Lasten ja nuorten lautakunta asetti maksimikattohinnaksi kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta yli kolmevuotiaan osalta 857 euroa ja alle 3-vuotiaan osalta 1371 euroa.

Keskustan palvelut suosittuja

Palveluseteleille on ollut kysyntää varsinkin Lappeenrannan keskustassa. Virkki arvelee, että laadukkaaksi koetut palvelut pärjäävät hyvin, mutta myös toimipisteen sijainnilla on väliä.

– Tirilässä oleva yksikkö on aivan täynnä, mutta länsialueella yliopiston yhteydessä olevassa päiväkodissa on tilaa. Se on vähän liian syrjässä.

Lainsäädäntö keskiössä

Virkin mukaan palvelusetelin hinta ei ollut oleellinen asia. Tärkeintä oli saada yksityisten päiväkotien sääntökirja vastaamaan lainsäädäntöä sekä varhaiskasvatus- että maksulainsäädännön osalta.

– Seuraavaan vaiheeseen jäävät muutokset siitä, miten toimimme poikkeusoloissa, koska tällaiseen tilanteeseen ei kukaan osannut varautua. Nyt on ollut niin kiirettä, ettemme olisi ehtineet poikkeusolojen toimintaohjetta sääntökirjaan viedäkään, Virkki kertoi.

Sääntökirja ei ole Lappeenrannan ja yksityisten päiväkotien välinen sopimus vaan ohjeistus menettelytapoihin.

– Palvelutuottajat olivat siihen varsin tyytyväisiä. Saimme jopa kiitosta siitä, että meillä on niin tarkka tämä palvelusääntökirja. On helppo toimia, kun on niin selvät sävelet.