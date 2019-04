Lemillä vaietaan kunnanjohtaja Jussi Stoorin eron syistä — ”Olemme sopineet, että emme puhu toisistamme mitään vahingollista julkisuuteen”

Lemillä on sovittu, että kunnanjohtaja Jussi Stoorin eron syistä vaietaan. Tämä selviää valtuutetuille tehdystä soittokierroksesta, mutta myös Stoorin omista kommenteista Etelä-Saimaan haastattelussa.

— Olemme sopineet, että emme puhu toisistamme mitään vahingollista julkisuuteen, Stoor sanoo.



Sopimuksen olemassaolon vahvistaa myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri (kesk.).

— Kyllä me näin olemme sopineet.



Mikä on haitallista tietoa?

— Sellainen on tietysti haitallista, josta saa epäluottamuksen. Jos työ on tehty hyvin, epäluottamusta ei synny, Buuri pyörittelee.



Hän muistuttaa, että asioista on puhuttu ensimmäisen kerran jo vuonna 2017.

— Tämä ei voi olla Jussi Stoorille yllätys. Kyse ei ole osaamisesta tai yksittäisestä asiasta, vaan toimintatavoista. Hän on tehnyt älyttömän hyvin julkisuustyötä ja siitä on annettu tunnustusta, mutta muihin toimintatapoihin ei ole oltu tyytyväisiä.