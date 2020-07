Valtionkonttoriin on tähän mennessä tullut 48 hakemusta Etelä-Karjalasta. Niistä 31 on hylätty.

Valtionkonttori on tähän mennessä myöntänyt kustannustukea kolmelle koronaviruspandemiasta kärsineelle eteläkarjalaiselle yritykselle.

Lappeenrantalaiset Vilma's Lappeenrannasta ja Kesämäen leipomo sekä Taxijehut Imatralta ovat kustannustukea saaneet yritykset.

Valtionkonttori myönsi Kesämäen leipomolle tukea noin 16 000 euroa, Vilma's Lappeenrannalle noin 14 000 euroa ja Taxijehuille noin 3 000 euroa.

Etelä-Karjalasta kustannustukihakemuksia on tähän mennessä lähetetty Valtionkonttoriin 48. Hakemuksista 31 on hylätty. Hylkäyspäätöksen on saanut muun muassa Atma Trade, joka omistaa Laplandia Marketin Nuijamaalla.

Käsittely on kesken 14 hakemuksen osalta.

Hakemusten hylkäämisen yleisin syy on se, että maksettava tuki olisi jäänyt alle 2 000 euron rajan, Valtionkonttori kertoo tiedotteessaan.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on kustannuksia, joita ei voi helposti sopeuttaa.

Tukea voi saada yritys, jonka liikevaihto on pienentynyt yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Tukea ei voida myöntää, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on alle 20 000 euroa.

Kustannustukea voi hakea Valtionkonttorista elokuun loppuun saakka.