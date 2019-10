Parikkalan kunnanhallitus hylkäsi tiistaina Parikkalan Raja Oy:n perustamissopimuksen. Kunnanhallitus keskusteli asiasta pitkään mutta teki päätöksensä yksimielisesti.

Patentti- ja rekisterihallitukselle tehdään tämän jälkeen oikaisupyyntö, jolla perustamissopimus mitätöidään kunnan osalta. Kunnanjohtaja Vesa Huuskosen mukaan rajayhtiön valmistelu kuitenkin jatkuu positiivisessa hengessä.

Parikkalan kunnanhallitus päätti rajayhtiön perustamisesta viime kesänä. Yhtiön on määrä rakentaa rajanylityksiin liittyviä palveluja paikallisille yrityksille.

Kunnanjohtaja ohitettiin valmistelussa

Hanke muuttui ongelmalliseksi, kun Parikkalan elinkeinojohtaja Pekka Reiman jatkoi omin päin rajayhtiön perustamisen valmistelua. Perustamissopimusta ja yhtiöjärjestystä ei tuotu kunnanhallituksen hyväksyttäväksi, eikä kunnanjohtajalle tuotu sopimuksia allekirjoitettavaksi.

Patentti- ja rekisterihallitukseen toimitettujen papereiden mukaan Laatokan lankku -niminen yhtiö toimii rajayhtiön enemmistöosakkaana, ja kunta on yhtiössä vähemmistöosakas. Kunnan elinkeinojohtaja oli merkitty yhtiön toimitusjohtajaksi.

Parikkalan kunnalle olisi edullista, että määräysvalta olisi kunnalla ainakin uuden yhtiön toiminnan alkuvaiheessa. Kunta olisi siis pitänyt merkitä yhtiössä enemmistöosakkaaksi.

Huuskonen on kokenut, että rajayhtiön perustamisessa on toimittu hänen selkänsä takana. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg kertoi Etelä-Saimaalle aikaisemmin, että asiassa on edetty kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaan.

Huuskosen ja Reimanin välit ovat olleet pitkään heikot.

Elinkeinojohtaja keskusteluihin

Parikkalan elinkeinojohtaja on poissa töistä ainakin lokakuun lopulle saakka. Hänen palattuaan töihin esimiehenä toimiva kunnanjohtaja kutsuu hänet keskusteluihin.

— Henkilön kanssa keskustellaan, ja sitten katsotaan, miten mennään eteenpäin. Kysymys on sisäisistä asioista, joka eivät liity suoraan tähän asiaan.

Juttua muokattu tiistaina 15.10.2019 kello 17.59. Korjattu kunnanhallituksen kokouspäivä ja muutettu elinkeinojohtajan virkavapaa töistä poissa olemiseksi.