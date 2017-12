Joka kolmas juna myöhässä perillä — Karjalan radan huono kunto hidastaa matkantekoa Helsingin ja Joensuun välillä Karjalan radan junia on tänä vuonna jouduttu hidastamaan rataosuuden heikon kunnon vuoksi. Jasmin Ojalainen Kello oli pykälässä, kun Joensuusta Helsinkiin matkannut Intercity pysähtyi ja lähti raiteelta yksi Imatralla 20. joulukuuta. Tämän vuoden tilastoissa ajallaan saapunut junavuoro jäi hienoiseen enemmistöön.

Matkalaukun pyörät tärisevät keskusliikenneaseman lattialla, kun Imatralla työpäivän viettänyt Joona Jääskeläinen pinkoo kollegoineen kohti aseman portaikkoa. Askel yltyy harppaukseen ennen kuin saapuneesta junasta astunut kanssamatkustaja huikkaa, että laituri on jo autio. Vilkaisu yllä olevaan näyttötauluun vahvistaa tiedon.

— No nyt se sitten lähtee ajallaan, Jääskeläinen tuhahtaa.

Kello on 17.12, ja Joensuusta Helsinkiin matkaava Intercity on jättänyt aseman taakseen aikataulussa. Jääskeläinen tokaisee, ettei asemalle tarkoituksella kiirehditty viime tingassa. Lähes puolet ajasta oma myöhästyminen ei olisi kuitenkaan haitannut.

Jasmin Ojalainen Imatra—Lappeenranta väli on tullut Eetu Repkalle tutuksi junalla useaan otteeseen. Viivytyksiä on ollut etenkin myöhäisemmissä vuoroissa. Voisivathan ne tarkempia ja säännöllisempiä olla, Repka toteaa.

Helsinki— Joensuu -välillä eniten viivytyksiä

Helsinki—Joensuu -rataosuuden täsmällisyys on tänä vuonna ollut heikompaa kuin muualla, kertoo VR:n täsmällisyyspäällikkö Juha Skyttä. Vain 63 prosenttia junista on saapunut määränpäähän ajallaan. Keskimäärin kellon viisari on näyttänyt 7,5 minuuttia suunniteltua myöhempää.

— Loppusyksyllä myöhästymisiä on ollut enemmän ja illan viimeinen yhteys Joensuusta Helsinkiin on ollut heikoin.

Tätä selittää merkittävästi heikentynyt radan kunto, mikä on hidastanut matkavauhtia ja aiheuttanut laitevikoja. Joulukuun aikataulukaudella junat ovat sen vuoksi joutuneet jarruttelemaan.

Jasmin Ojalainen Emilia Kivioja valitsee junan joitain kymmeniä kertoja vuodessa, satunnaisesti myös koulumatkalla Lappeenrannasta Imatralle. Junat ovat aina olleet ajoissa, sanoo Kivioja.

— Yli puolet myöhästelyistä on johtunut radanpidosta, esimerkiksi laitevioista, tai radan kunnosta. Erityisesti sillat ovat heikossa kunnossa Karjalan radalla ja aiheuttaneet nopeusrajoituksia, joita ei ole voitu huomioida aikataulusuunnittelussa. Jouluviikolla viivästyksiä aiheuttivat hirvikolarit, asiattomat radalla liikkujat ja opastinviat.

Radanpidosta vastaa liikennevirasto. VR:n vastuulla olevia eli kalustosta, operoinnista tai henkilökunnasta johtuvia myöhästelyjä on vajaa viidennes. Loput johtuvat ulkopuolisista syistä.

Jasmin Ojalainen Raiteet tuovat Toni Joensuun ja Johanna Jyrkisen Lahdesta Imatralle kolmen viikon välein. Lahteen päin matkatessa juna on lähtenyt muutaman kerran myöhässä Imatralta, Jyrkinen on huomannut. Viimeksi kaksikko odotteli junaa puoli tuntia.

Talvi tuo aikataulumuutokset mukanaan

Viivästykset ovat Imatralta tai Kouvolasta kuukausittain pääkaupunkiseudulle junailevalle imatralaiselle Pia Rantaselle tuttuja. Hän epäilee matkanneensa suurimmassa osassa talvella myöhästyneistä vuoroista.

— Minulla on sen suhteen Murphyn laki. Ennemmin on poikkeus kuin sääntö, että kaikki menee putkeen talviaikaan. Se on rassannut hermoja. Luulisi, että maailmassa missä matkustetaan kuuhun saataisiin myös junia, jotka ovat aikataulussa.

Viimeisimmällä matkalla Kouvolasta Tikkurilan kautta Hyvinkäälle Rantanen myöhästyi viivästyksen takia vaihtoyhteydestä. Aikataulukommellukset saavat varautumaan matkantekoon.

— Muutaman kerran olen todennut, että oma auto on varmempi. Lentokentälle mennessä otan aikaisemman vuoron kuin sen, millä pitäisi ehtiä.

Jasmin Ojalainen Vuoden viimeiselle junamatkalleen valmistautunut Saara Sipponen matkustaa viikonloppuisin pääkaupunkiseudulle. Hänellä ei ole junaliikenteestä moitteita. Ei ole vaikuttanut omaan matkantekoon, tuumaa Sipponen.

Odotella saa, vaikka juna olisi aikataulussa

Tiukoissa paikoissa moottoritiehen luottaa myös imatralainen Raisa Ruokonen. Yleensä rautatiet kuljettavat kaksi kertaa viikossa Helsinkiin tai Tampereelle.

— Valitsen oman auton, jos aikatauluni on tosi tiukka. Usein myös menen tuntia aiemmalla junalla ehtiäkseni varmasti.

Ruokonen ei ole kärsinyt suuremmista viivästyksistä, vaikka varttitunnin myöhästely on hänen mukaansa tavallista. Kyydistä on sen sijaan jättänyt se, että vaikka junaan olisi ehtinyt, ovat ne olleet täynnä.

— Sarjalipulla ei saa paikkaa, ellei tiedä edellisenä päivänä, mihin ehtii. Olen odotellut syksyn aikana useasti Tikkurilan ja Pasilan asemilla yhdestä kolmeen tuntia seuraavaa junaa, koska muihin ei ole mahtunut. Paikkoja varataan varmuuden vuoksi ja peruutetaan niin viime tingassa, etteivät ne ole käytettävissä. Työpäivän jälkeen tällainen odottelu ei ole mukavaa.