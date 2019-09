Bussien uusi väritys on vain osa kokonaisuutta, kaupunki uudistaa koko joukkoliikenteen ilmeen nimeä myöten – Asukkaiden ääni luvataan ottaa huomioon värivalinnassa

Bussien väritys on varastanut päähuomion Lappeenrannan joukkoliikenteen ilmettä koskevassa uudistuksessa. Kaupunki tiedotti tiistaina hakevansa yleisöäänestyksellä uutta väritystä paikallisliikenteen busseille.

Kaupungininsinööri Olli Hirvonen Lappeenrannan kaupungilta kuitenkin korostaa, että kyse on laajemmasta uudistuksesta kuin bussien teippauksista. Uudistus koskee koko joukkoliikennettä eli paikallis- ja lähiliikennettä sekä koulukuljetuksia.

— Olemme uudistamassa koko joukkoliikenteen ilmettä. Ensin se tulee ensi kesänä paikallisliikenteeseen. Bussit teipataan uudella värityksellä. Ensi kesänä aletaan uusia myös aikatauluja ja matkakortteja sekä joukkoliikenteen kotisivuja.

Samalla myös koko joukkoliikenteen nimi muuttuu. Nimi julkistetaan myöhemmin.

— Nimestä on olemassa esitys. Se ja väri viedään yhdessä lautakuntaan päätettäväksi, kun on saatu väri valittua.

Kaupungin järjestämät palvelut esiin

Kaupunkilaisille kaikkein näkyvin uudistus on kuitenkin juuri bussien väritys. Kaupunki julkisti tiistaina neljä värivaihtoehtoa, joista uusi väritys valitaan. Samalla se avasi äänestyksen, jossa kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä värivaihtoehdoista.

Aiemmin kaupungin paikallisliikenteen bussit ovat kulkeneet liikennöitsijän valitsemassa värityksessä. Ensi heinäkuussa alkavan paikallisliikenteen uuden sopimuksen mukaan tilaaja määrittelee jatkossa linja-autojen ilmeen.

Hirvosen mukaan tämä juontaa kaupungin joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta, jossa halutaan korostaa kaupungin suunnittelemaa ja järjestämää joukkoliikennettä osana koko liikennejärjestelmää.

— Haluamme erottaa kaupungin järjestämät palvelut muista ja nostaa niitä esille. Myöhemmin yhdistämme samalle ilmeelle tai brändille myös muita liikkumispalveluita, kaupunkipyöriä ja mahdollisesti yhteiskäyttöautoja.

Kuinka paljon kaupunkilaisten ääni painaa?

Uudet värivaihtoehdot ovat mainostoimiston suunnittelemia. Äänestyksessä ovat mukana pinkki, punainen, vaaleansininen ja vaaleanvihreä.

— Siinä oli alkujaan viisi väriä. Jätimme neljä eri tyyppistä väriä. Nyt haluamme ensin kuulla asukkaiden mielipiteitä ennen kuin menemme omiin mielipiteisiimme.

Omaa suosikkiaan Hirvonen ei tässä vaiheessa suostu paljastamaan, vaikka sanoo käyneensä jo äänestämässä.

Hän vakuuttaa, että yleisöäänestyksen tulokset otetaan vahvasti huomioon lopullista väriä valittaessa.

— Täytyy katsoa, kuinka tasainen tulos on. Jos joku väri on ylivoimainen voittaja, se on hyvin vahvoilla valinnaksi. Valinta ei välttämättä ole suoraan se, joka voittaa äänestyksen.