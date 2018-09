Liikennevalot eivät saa vian takia jäädä vilkuttamaan keltaista kolmeksi vuorokaudeksi, se on Lappeenrannan kaupungininsinöörin Olli Hirvosen mukaan ehdottomasti liikaa.

Viimeksi viime lauantaina jäi ilman valo-ohjausta vilkasliikenteinen Lauritsalantien ja Standertskjöldinkadun risteys.

Liikennevalot olivat korjaamatta yli viikonlopun ja vielä keskiviikon aamuruuhkassa.

Syynä on ollut poikkeuksellinen huonojen sattumusten ketju.

Lauantaina paloi punaisten valojen polttimo, mikä automaattisesti heitti keltaiset vilkkumaan.

Maanantaina aamuyöllä katkesi vielä yhteysjärjestelmä liikennevaloista huoltoyksikköön.

— Sen takia ei tiedetty, etteivät valot toimineet.

Kun arkiaamu koitti, huomattiin, että sekä kaupungin sähköasiantuntija että Lappeenrannan Energia Oy:n huoltoyksikön vastaava olivat lomalla yhtä aikaa.

Olli Hirvonen sanoo tapahtumaketjun opettaneen, että vastaisuudessa on saatava ajoissa apuun sijaisosaajat.

Miten sekaan vilkkaaseen liikennevirtaan?

Viimein keskiviikkona liikenne alkoi soljua neljän kadun risteyksessä niin kuin pitää.

Jokainen autoilija tietää, miten hankala on päästä liikennevirtaan Lauritsalantielle, joka on valojen rikkouduttua aina etuajo-oikeutettu väylä.

— Käytännössä sivukaduilta on varsin vaikeaa kääntyä vasemmalle, myöntelee kaupungininsinööri.

Risteyksen ohittaa noin 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Yhtä vilkkaita ja liikennevaloista riippuvaisia ovat Kauppakadun ja Ratakadun risteys sekä Helsingintien ja Simolankadun suunnat.

Liikennevalojen vikoja ei tilastoida, joten tiedossa ei ole, missä risteyksissä valot olisivat useimmiten epäkunnossa.

Bussietuus toistaiseksi liian kallis

Bussietuus jää toistaiseksi puuttumaan Lappeenrannan liikennevaloista.

Järjestelmä toimisi niin, että valot suosisivat ns. vihreällä aallolla lähestyvien bussien kulkua.

Olli Hirvonen toteaa, että bussietuus on osoittautunut kalliimmaksi kuin 15 000 euroa, joka oli viimekeväinen arvio.

Kaupungilla on jo osa järjestelmästä, kun tiedetään, missä bussit kulloinkin liikkuvat.

— Puuttuva tekniikka on saada myös liikennevalot tunnistamaan, milloin lähestyvä ajoneuvo on bussi. Ehkä se on mahdollista joskus myöhemmin.