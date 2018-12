| Henkilöstöä on riittävästi, ja Eksote voi panostaa työn laatuun.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) sai ainoana alueena koko maassa puhtaat paperit neuvolan ja kouluterveydenhuollon seurantatutkimuksessa.

Äitiys- ja lastenneuvolojen lääkärin ja terveydenhoitajan terveystarkastukset järjestettiin kattavasti vain kahdessa maakunnassa: Etelä-Karjalassa ja Kainuussa.

Kun mukaan otetaan kouluterveydenhuollon vuosittaiset terveydenhoitajan tarkastukset, vain Etelä-Karjala selvisi kokonaisuudesta puhtain paperein.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus pohjaa osastonhoitajien ja palveluesimiesten antamiin tietoihin vuosilta 2016–2017.

Lähes kaikki terveyskeskukset tarjosivat lainsäädännön edellyttämät lastenneuvolojen laajat terveystarkastukset. Tutkimuksessa ilmeni, että joissakin kunnissa on tehty omavaltaisia ja lyhytnäköisiä ratkaisuja määräaikaisten terveystarkastusten järjestämisessä.

Ongelmiin kiinni varhaisessa vaiheessa

Määräaikaiset terveystarkastukset auttavat tunnistamaan vaikeudet ja puuttumaan varhain ongelmakohtiin. Neuvolapalvelujen palveluesimiehen Anu Koposen mukaan Eksoten ykköspaikka juontuu osin oikein kohdennetusta resursoinnista.

— Henkilöstön määrä on riittävä, joten voimme panostaa työn laatuun. Ja mitä terveempi sukupolvi meillä on kasvamassa, sitä vähemmän on korjattavaa jatkossa, Koponen sanoo tiedotteessa.

Eksoten toimitusjohtajan Pentti Itkosen mukaan annettujen suositusten noudattaminen on pitkällä aikavälillä myös talouden näkökulmasta halvin vaihtoehto.

— Oikea-aikaisen avun viivästyminen johtaa raskaan ja korjaavan hoitotarpeen lisääntymiseen, toteaa Itkonen tiedotteessa.