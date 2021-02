Lemin kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri ei lähde ehdolle kuntavaaleissa

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri (kesk.) jättää tällä kertaa kevään kuntavaalit väliin Lemillä. Takana on kahdeksan vuotta valtuustossa ja molempina vaalikausina hän on istunut myös kunnanhallituksessa. Vuoden 2017 vaaleissa hän sai hieman vajaat 150 ääntä eli suurimman potin kaikista ehdokkaista.

Päätös oli samalla kertaa helppo ja vaikea.

– Tunnen haikeutta jo nyt, vaikka olen lupautunut jatkamaan lautakuntatyöskentelyä. Voi olla, että jään sivuun ehkä vain toistaiseksi ja palaan hoitamaan yhteisiä asioita uudelleen joskus myöhemmin. Sellainen ajatus minulla on tällä hetkellä.

Buurin mukaan vetäytymiseen on useampi syy. Niistä päällimmäisin oli halu antaa enemmän aikaa perheelle. Sitä varten on pitänyt miettiä, mikä on tärkeintä juuri nyt. Tilanne voi muuttua, kunhan lapset kasvavat.

Etenkin muutamana viime vuonna Lemin yhteisten asioiden hoitaminen on rohmunnut liikaa iltatunteja varsinaisen työpäivän päälle.

Kati Buuri myöntää, että päätettävänä on ollut raskaita talouskysymyksiä. Tiukilla oltiin myös, kun valtuustossa syntyi luottamuspula entistä kunnanjohtajaa kohtaan. Se päättyi tuolloisen kunnanjohtajan irtisanoutumiseen.

Kuntapäättäjä kertoo joutuneensa myös kokemaan, että ratkaisut eivät olleet kaikkien lemiläisten mieleen. Siitä huolimatta, ettei kaikkia luottamuspulaan johtaneita perusteluja voitu avata julkisuuteen.

– Tuntuu, että minut otettiin naisena ja nuorempana ihmisenä helposti kiusaamisen ja henkilökohtaisten ilkeyksien maalitauluksi.

