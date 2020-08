Savitaipaleen lomituspalvelut siirtyvät Mikkeliin

Siirto on lähinnä hallinnollinen, eikä tule vaikuttamaan lomittajien saatavuuteen.

Savitaipaleen kunnanhallitus on päättänyt irtisanoa Savitaipaleen kunnan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) välisen maatalousyrittäjien lomituspalveluita koskevan toimeksiantosopimuksen päättymään tämän vuoden loppuun.

Sopimuksen irtisanomisen taustalla on Melan tavoite järjestellä lomitusalueiden rakenne nykyisiä lomituksen paikallisyksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Mela katsoo, että paikallisyksiköiden on jatkossa tuotettava minimissään 40 000-50 000 lomituspäivää vuodessa, kun Savitaipaleen paikallisyksikön vuotuinen lomituspäivien lukumäärä on ollut vuonna 2019 noin 8900 lomituspäivää.

Savitaipaleen paikallisyksikkö yhdistetään ensi vuoden alusta alkaen uuteen Kaakkois-Suomen lomituspalveluyksikköön. Mikkelin kaupunginhallitus on päättänyt tarjoutua perustamaan yksikön.

Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen kertoo, että sopimuksen irtisanominen oli pitkälle valmisteltu yhteistyössä Melan kanssa. Kainulaisen mukaan muutos tulee olemaan lähinnä hallinnollinen, eikä se tule vaikuttamaan lomittajien työhön tai lomituspalveluiden saatavuuteen.

– Lomituspalvelualue kyllä suurenee huomattavasti, mutta siihen lomittajien arkityöhön, ajomatkoihin tai lomittajien saatavuuteen tämän ei pitäisi vaikuttaa. Paikallisestihan näiden maatalousyritysten sijainti ei muutu mihinkään.

Kainulainen kertoo, että henkilöstön kanssa tullaan käymään siirtymiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut syksyn aikana.