Hyvän mielen jutut: Ikean tontti Lappeenrannan Mustolassa täyttyy — Luontoihmiselle rakentamaton Ikea on Suomen paras Ikea ja täynnä kivoja löytöjä

Liki 21 hehtaarin laajuiselta, toistaiseksi rakentamatta jääneeltä tontilta on löytänyt turvapaikan jo hyvinkin toistasataa kasvilajia. Kasvien perässä tulevat hyönteiset, joiden joukossa pörrää mitä todennäköisimmin uhanalaisiakin lajeja. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 25. toukokuuta 2019.

Julkaisemme vapun aikaan valikoituja juttuja Etelä-Saimaan arkistosta. Koronaepidemian vuoksi Etelä-Saimaan toimittajat ovat valinneet sellaisia arkistojuttuja, joista on jäänyt heille hyvä mieli.

Juttu Ikean tontin kasvillisuudesta on julkaistu aiemmin Etelä-Saimaassa 25.5.2019.

Ihan tätä Ikea ei ehkä osannut alunperin aavistaa. Ei myöskään Lappeenrannan kaupunki.

Mutta tähän on tultu. Sillä aikaa kun Ikea pohtii, mitä se Lappeenrannan Mustolan tontillaan tekisi, tontti muuttuu aina vain arvokkaammaksi.

Jokainen tällainen paikka on arvokas. — Kimmo Saarinen

Euroissa laskien siellä ei tahkota miljoonia, mutta muun muassa miljoonat hyönteiset ja ketokasvit voivat vielä kiittää ruotsalaisia.

— Mitä kauemmin tontti saa olla rauhassa, sitä monipuolisemmaksi se tulee. Lupiini vähän syö sen arvoa, mutta silti se on hyvä lisä alueen luonnolle, arvioi Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen.

Arvo perustuu siihen, että niitty- ja ketokasveille sopivan avoimet perinneympäristöt tai paahteiset ympäristöt ovat käyneet vähiin. Niitä lasketaan koko maassa olevan enää 20 000 hehtaaria. Tienpientareetkin, joita on yhteensä viisi kertaa enemmän, ovat siksi nousseet arvoonsa.

— Tämä on avoin hiekkakenttä, josta voisi tulla hyvä paahdeympäristö. Sellaisia on niin vähän, että jokainen tällainen paikka on arvokas.

Kai Skyttä Lappeenrannan kaupunki rakensi tontille kunnallistekniikkan Ikeaa varten jo ennen kuin huonekalujätti osti tontin. Maanvaltaajia maan alla oleva tekniikka ei häiritse.

Neitseellistä tilaa vallattavaksi

Vielä Ikean tontti ei suorastaan häikäise lajistollaan, mutta hyvässä alussa ollaan. Kun Saarinen ja Anna Vuori, Suomen luonnonsuojeluliiton aluepäällikkö, jalkautuivat tontille, reilussa tunnissa siltä nimettiin 40—50 kasvilajia.

— Jos tutkisi vähän tarkemmin, voisi löytyä ainakin 100—130 lajia, Vuori arvioi.

Kasvien tuntijalle alue on mielenkiintoinen siksi, että tonttia on myllätty. Kun pintaa on kuorittu pois, mutta rakentaminen on jäänyt, on avautunut vapaata tilaa kasveille vallattavaksi. Uutta maata — ja sen mukana kasvien siemeniä — on ehkä tuotu muualtakin.

Jos tutkisi vähän tarkemmin, voisi löytyä ainakin 100—130 lajia. — Anna Vuori

Lisäksi alueella vaikuttaa vielä se, mitä sillä oli ennen: tie, halleja ja rekkakenttä. Liikenteen mukana siemeniä on voinut kulkeutua paikalle ties mistä.

Tutunomaisesti tontilla rehottaa tietysti jo lupiini. Se tarraa karuun hiekkakenttäänkin ja pärjää paahteessa.

Vahvasti kisassa mukana ovat silti monet muutkin kasvilajit. Jo muutaman metrin päässä Ikean vankasta verkkoaidasta Saarinen bongaa yhden pioneerilajin: kanadankoiransilmän.

— Tyypillinen ensitulokas.

Pioneerilajeiksi kutsutaan ensimmäisiä, parhaita levittäytyjiä. Pääasiassa tontin kasvusto on vielä niitä. Leskenlehti, peltokanankaali, pujo, pietaryrtti, nurmilauha, ruokohelpi..., horsmakin pistää jo esiin.

Kai Skyttä Karu maa tarjoaa elintilaa niille kasveille, joille kilpailu on liian rankkaa rehevämmässä ympäristössä, mutta jotka kestävät paahdetta ja kuivuutta. Siksi myös vanhat, puolikäyttöiset urheilukentät ja kyläkoulujen pihat voivat olla arvokkaita alueita.

Rohtokasveja, vadelmaa ja mansikkaakin

Vajaan 21 hehtaarin tontin eri osia on möyhitty vähän eri aikoina. Kaupunki alkoi ostaa aluetta tyhjäksi Ikeaa varten vuonna 2013, minkä jälkeen se rakensi paikalle noin 10 miljoonalla eurolla kunnallistekniikkaa.

Ikea lunasti tontin Lappeenrannalta vasta vuonna 2016 ja teki sen jälkeen alueella omia valmistelutöitään. Täysin tyhjää tontilla ei silti ole enää ole missään.

Kunnallistekniikkakaan ei tontinvaltaajia häiritse. Pidempään rauhassa olleilta alueilta löytyy jo päivänkakkaraa, niittynätkelmää, hiirenvirnaa ja muita niittyjen kasveja, ahomansikkaakin.

— Niillä on täällä mahdollisuus, kun pintaa ei ole mullattu kuten tienpientareilla usein.

Rohtokasveista innostuneille tarjolla on mäkikuismaa, jota on käytetty kansanlääkinnässä yli 2000 vuoden ajan torjumaan muun muassa masennusta. Korkea ukontulikukka nostaa komeasti viime vuoden kukkavarttaan.

— Juuri tällaisen paahdeympäristön lajeja. Ja kymmeniätuhansia siemeniä, Saarinen varistaa ukontulikukan siemenkotaa.

Vadelmaa puskee siellä täällä. Pikanttina lisänä maasta pilkistää metsäisiäkin lajeja, metsäorvokkia ja metsätähtimöä, jopa kanervaa. Ehkä muistona alueen historiasta.

Kai Skyttä Vanhaa perua lienee tontille jäänyt ötökkähotelli.

Hyönteisseuranta voisi tuoda kiintoisia tuloksia

Jos kasvien lisäksi hyönteiset saisivat päättää, suomen kielestä katoaisi sana joutomaa.

— Tällasessa ympäristösssä kasvaa avainlajeja, joista iso joukko hyönteisiä on riippuvaisia.

Yksi sellainen löytyy Ikean tontilta helposti: ketomaruna, karujen arojen kasvi, josta moni uhanalainen hyönteinen hyötyy.

Jos tontilla tehtäisiin hyönteisseurantaa, alueelta löytyisi hyvinkin jo nyt uhanalaisia hyönteislajeja, Saarinen uskoo.

— 99-prosenttisella todennäköisyydellä löytyisi myös sinisiipisirkka.

Vielä jokunen vuosi sitten laji esiintyi vain Hankoniemellä, ja se arvioitiin erittäin uhanalaiseksi.

Ikeasta haaveilevat voivat kuitenkin nyt hengittää vapaasti. Sen jälkeen kun tuulet lennättivät sirkan kaakkoon, se on pesiytynyt monillekin hiekkakuopille ja lajin status on nyt elinvoimainen.

Kai Skyttä Eri osia tontista on myllätty hieman eri aikoina, ja kasvillisuus vaihtelee sen mukaan. Maahumala on monille tuttu pihakasvi.

Eväät kunnon metsälle

Metsästä tulisi parempi kuin yhdenkään metsänhoitajan käsissä — Kimmo Saarinen ja Anna Vuori

Kuutostieltä käsin Saarinen kertoo jo kauan tiirailleensa Ikean tontille muodostunutta pientä osmankäämilampea. Se voisi sopia kahlaajalinnuille.

Valkoviklo, tai ehkä liro, painelee nyt tontin yli, mutta lammella on hiljaista. Toisaalla naukaisee töyhtöhyyppä.

Rannalla nousee jo hyvässä kasvussa oleva harmaaleppä. Lepän lisäksi tontilla kasvaa pajuja, koivua ja vielä pieniä, mutta valossa hyvin varttuvia mäntyjäkin.

Varmaa on, että tontti metsittyy, jos se saa olla rauhassa.

— Ja metsästä tulisi parempi kuin yhdenkään metsänhoitajan käsissä. Tosin puut eivät olisi suorissa riveissä, mikä voisi häiritä jonkun silmää, Vuori ja Saarinen punaroivat.

10—15 vuoden päästä paikalla olisi nuorta lehtimetsää, pöheikköä, jossa linnut viihtyvät. Aikanaan männyt kukistaisivat lupiininkin. 200 vuoden päästä tontti olisi järeää metsää.

— Suomen paras Ikea! Anna Vuori ihastelee ja kääntyy ottamaan selfien.

Tuottavakin. Viime kädessä monimuotoisuuskin lasketaan euroissa.

Kai Skyttä Ensi silmäyksellä on vaikea uskoa, miten monia kasvilajeja Ikean tontilta nyt jo löytyy. Noin tunnissa löytyi liki puolensataa lajia, tarkemmalla tutustumisella löytyisi varmasti enemmän kuin toinen mokoma lisää, arvioi Anna Vuori.