Imatralla tehtyyn kielikyselyyn tuli vitosluokkalaisten huoltajilta huonosti vastauksia — kaupunki on ottamassa kielikokeiluun kielteisen kannan

Kaupunki selvitti halukkuutta kokeiluun Imatran vitosluokkalaisten vanhemmille suunnatulla kyselyllä. Siihen tuli heikosti vastauksia. Wilma-kyselyyn vastasivat vain 54 lapsen huoltajat. Vastausprosentti oli 20.

24 lapsen vanhemmat ovat kiinnostuneita siitä, että lapselle opetettaisiin kuutosluokalla ruotsin sijasta jotain muuta kieltä. Lisäksi kyselyssä tuli yhdeksän ehkä-vastausta. Kokeiluun osallistumisen tyrmäsivät 19 lapsen huoltajat. Kielikokeilun takia koulunvaihtoon tai koulumatkojen järjestämiseen itse olisivat kuitenkin valmiita vain kolmen lapsen huoltajat.

Suosituin valinta ruotsin sijasta opiskeltavaksi kieleksi on vastaajilla venäjä. Siihen vaihtaisivat ruotsin 26 koululaisen huoltajat. Seuraavaksi suosituimmat kielet ovat espanja (10 vastausta), saksa (9) sekä ranska (5).

Ryhmän kasaaminen olisi haastavaa

Kysely osoittaa opetuspalveluiden päällikön Minna Rovion mukaan sen, että Imatran kouluihin halutaan entistä laajempaa kielivalikoimaa. Huoltajien toive on kuitenkin se, että koululainen voisi opiskella kieltä omassa koulukeskuksessaan.

Ennalta kielikokeiluun osallistumisen edellytykseksi kerrottiin, että halukkaita pitäisi olla vähintään 15 per kieli. Kyselyssä toiveet opiskeltavista kielistä hajaantuivat.

Rovio näkee, että riittävän kokoisen ryhmän kasaaminen olisi haastavaa, koska halukkaat lapset ovat kouluissa eri puolilla kaupunkia.

Imatran kaupunki on parhaillaan päivittämässä kieliohjelmaansa. Se linjaa, miten kieliä opetetaan Imatralla jatkossa. Nyt tehdyn kyselyn tulokset huomioidaan kaupungin mukaan kieliohjelman valmistelussa.

Hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen esittää ensi viikolla kokoontuvalle hyvinvointilautakunnalle, että Imatra ei hae mukaan kielikokeiluun.

