Ulkoministeriö: Pohjois-Italian "järeät toimenpiteet" eivät ole karanteeni, eikä suomalaisia matkailijoita estetä poistumasta: "Jokainen päättää itse, onko sinne syytä jäädä vai ei"

Lentoyhtiöt päättävät itse lentojen perumisista. Ryanair on toistaiseksi perunut lennot Lappeenrannan ja Bergamon välillä kahdelta lauantailta.

Italian viranomaiset ovat asettaneet liikkumisrajoituksia Pohjois-Italiassa koronaviruksen estämiseksi.

Alueelle lennetään edelleen, ja esimerkiksi halpalentoyhtiö Ryanair on toistaiseksi perunut vain kaksi lentoa Lappeenrannan ja Bergamon välillä.

– Italia on ryhtynyt aika järeisiin toimenpiteisiin. Matkailuun liittyviä rajoitustoimia pyritään selvittämään matkailijoiden osalta, kertoo hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Raimo Pahkasalo ulkoministeriön konsuliasioiden yksiköstä.

Liikkumista on ajoitettu 8. maaliskuuta ja 3. huhtikuuta välisenä aikana. Liikkuminen on sallittua, jos se on tarpeellista työtehtävien, terveyteen tai muihin pakollisiin tilanteisiin liittyvissä tapauksissa.

– Olemme saaneet tänäänkin sieltä joitakin soittoja. Mitään karanteenimääräystä ei ole. Ihmiset voivat edelleen käydä esimerkiksi kaupoissa. Jokainen päättää itse, onko sinne syytä jäädä vai ei.

Ryanair on perunut kaksi lauantailentoa

– Lentovuoroista ja niiden perumisesta päättävät lentoyhtiöt itse. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että ne seuraavat meidän antamiamme tiedotteita. Esimerkiksi Finnairille hyvässä yhteistyössä kerrotaan, mikäli muutoksia on suunnitteilla, Pahkasalo sanoo.

Koronaviruksen vuoksi Finnair on perunut lentonsa Manner-Kiinaan, Pohjois-Italian Milanoon, Etelä-Korean Souliin ja Japanin Osakaan. Lisäksi se on harventanut lentoja esimerkiksi Hongkongiin.

Ryanair on perunut neljänneksen Pohjois-Italian lennoistaan. Esimerkiksi Lappeenrannasta ei lennetä Bergamoon 21. tai 28. maaliskuuta.

Jos ja kun lentoja perutaan, se voi vaikeuttaa esimerkiksi matkailijoiden palaamista Suomeen.

Matkailijoiden on itse selvitettävä, miten he pääsevät pois ja oltava yhteydessä esimerkiksi lentoyhtiöihin, toisen paluureitin löytämiseksi.

– Aika vähän meille on tullut tähän liittyviä kysymyksiä, Pahkasalo toteaa.

AOP Juventuksen ja Inter Milanin välinen jalkapallo-ottelu pelattiin sunnuntaina Torinossa ilman yleisöä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Noin tuhat suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen

Ulkoministeriö päivitti Italiaa koskevaa matkustustiedotettaan sunnuntaina ja ohjeisti, että tarpeetonta matkustamista Italiaan on vältettävä. Suosituksella tuetaan Italian viranomaisten toimia epidemian leviämisen estämiseksi ja hillitsemiseksi koko maassa.

Ulkoministeriö ei tiedä, miten monta suomalaista Italiassa on kaikkiaan. Suomen Italian suurlähetystön arvion mukaan Italiassa on noin 4 000 suomalaista. Heistä monet asuvat Italiassa. Noin tuhat on tehnyt matkustusilmoituksen ulkoministeriöön.

– Varmasti siellä on ollut paljon matkailijoita tähän aikaan vuodesta hiihtolomilla, Pahkasalo arvelee.

Ulkoministeriö on ollut yhteydessä matkustusilmoituksen tehneisiin.

– Viimeksi eilen on kerrottu, että matkustusilmoitus on päivitetty. Se muuttui tasolle, että vältä tarpeetonta matkustamista koko Italiaa. Matkailijoita kehotetaan noudattamaan viranomaisten määräyksiä ja ohjeita, Pahkasalo toteaa.

Pohjois-Italiasta tai muilta epidemia-alueilta Suomeen palaavia Pahkasalo kehottaa vastuullisuuteen.

– Jos on joitain oireita, ehdottomasti kannattaa välittömästi ottaa yhteyttä täällä Suomessa terveydenhuoltoon. Se on yhteisvastuullista matkustamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Suomessa oli maanantaina aamupäivään mennessä todettu 30 koronavirustartuntaa. Niistä useimmat on saatu Italian epidemia-alueelta. Etelä-Karjalassa on todettu yksi koronavirustartunta.

Etelä-Saimaa pyysi Ryanairilta kommenttia Bergamon lennoista, mutta lentoyhtiö ei tämän jutun julkaisuhetkellä ollut vastannut.