Lappeenrantaan houkutellaan töihin sataa tietotekniikka-, energia- ja sote-alan ammattilaista ”Kokonaiset perheet voivat muuttaa samalla, koska molemmille puolisoille on tarjolla töitä.” Heli Blåfield Lappeenrannassa on toteutettu rekrytointikampanjoita aiemminkin.Valtion rekrypäivässä etsittiin it-osaajia kesällä 2011.

Lappeenrannan kaupunki ja kymmenen alueella toimivaa yritystä käynnistävät rekrytointikampanjan. Tavoitteena on löytää ainakin sata tietotekniikka-, energia- ja sote-alan osaajaa.

Kampanjassa mukana olevan OCTO3:n toimitusjohtaja Tommi Laitinen ja kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen kertovat, mistä on kysymys.

Miksi Lappeenrantaan pitää houkutella työntekijöitä muualta maasta?

Laitinen: Lappeenrannassa on suuri tietotekniikka-alan osaamiskeskittymä, joka kasvaa voimakkaasti. Uusia asiantuntijoita tarvitaan monissa yrityksissä. Kyse ei ole pelkästään ohjelmistoyrityksistä, vaan tarve koskee niin teollisuutta kuin monia muitakin toimialoja.

Työvoimapula johtuu siitä, että osaajia ei kouluteta riittävästi. Puhutaan jopa 10 000 työntekijän vajeesta.

Heinonen: Ohjelmisto-osaajista on kova pula paitsi tietotekniikka-alalla myös esimerkiksi energiateollisuudessa.

Energia-alalla meillä on hurjaa kasvua. Tietotekniikkapuolella yritykset ovat pääkaupunkiseutuun verrattuna pieniä mutta kasvavia. Niillä on omat erikoisalueensa, ja niissä hyvät kehittymismahdollisuudet.

Lappeenrannassa on alan koulutusta. Miksei työvoimaa etsitä yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta?

Laitinen: Aloituspaikkojen määrät ainakin tietotekniikka- ja ohjelmistoaloilla ovat liian pieniä kysyntään nähden. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa aloitti parhaimmillaan 200 tietotekniikan opiskelijaa, kun nyt käynnissä olevassa haussa otetaan sisään 25 opiskelijaa.

Heinonen: Yliopistolla aloituspaikkojen määrä ei ole riittävä. Todennäköisesti lisätalousarviosta on tulossa lisärahoitusta esineiden internet -koulutukseen. Tämä koskisi yhtä kertaa, mutta toivomme, että jatkossakin aloituspaikkoja saataisiin lisää.

Nyt haetaan muualta Suomesta valmiimpia osaajia.

Minkälaisia työpaikkoja Lappeenrannassa on tarjolla?

Laitinen: Me houkuttelemme sillä, että yritämme olla mahdollisimman kilpailukykyinen työvoimakuvan ja työn tekemispaikan suhteen.

Täällä on helppo tehdä yhteistyötä muun muassa yliopiston, ammattikorkeakoulun, kaupungin, maakuntaliiton ja muiden kanssa.

Verkostoituminen on helppoa ja nopeaa, Kaikki ovat lähellä ja sidosryhmiä on järkevä määrä.

Heinonen: Täällä on kasvavia yrityksiä, joissa on hyvä työilmapiiri ja porukka.

Työntekijät pysyvät samassa yrityksessä pitkään, ja sitä arvostetaan sekä työnantaja- että työntekijäpuolella.

Mitä sellaista Lappeenranta tarjoaa, mikä saa perheen muuttamaan tänne?

Laitinen: Tämä on hieno kaupunki asua, elää ja yrittää. Sopii varmasti sellaiselle ihmiselle, joka haluaa asua kaupungissa, mutta ei suurkaupungissa, jossa päivittäin saa viettää aikaansa ruuhkissa. Pienemmältä paikkakunnalta tulevalle tämä on mahdollisuuksien paikka ja toivottavasti yksi Suomen kasvukeskuksista.

Heinonen: Tämän kampanjan idea on se, että vapaita työpaikkoja on tarjolla myös kaupungilla, Eksotella ja esimerkiksi yliopistolla. Tämä mahdollistaa sen, että kokonaiset perheet voivat muuttaa samalla, koska molemmille puolisoille on tarjolla töitä.

Kaupunki auttaa mielellään asunnon ja lasten päivähoito- ja koulupaikkojen löytämisessä. Tonttitilanne kaupungissa on hyvä. Vuokra-asuntojakin löytyy.

Tilanne on joka tapauksessa huomattavasti parempi kuin pääkaupunkiseudulla. Siellä maksetaan todennäköisesti parempaa palkkaa, mutta asumiskustannusvertailussa tilanne kääntyy Lappeenrannan hyväksi.

Sitä paitsi Helsinkiin on vain kahden tunnin junamatka.

Työntekijöiden houkuttelukampanja

Mukana Lappeenrannan kaupunki ja Aurelia Turbines Oy, Aureolis Oy, Mediamaestro Oy, OCTO3 Oy, Saimaan talous ja tieto Oy, The Switch, Syncron Tech Oy, Tietokoura Oy, Visma Solutions Oy sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.

Rekrytointikampanja jatkuu ainakin neljä kuukautta ja siinä hyödynnetään printtimedian lisäksi eri verkkomedioita, sosiaalisen median kanavia, yritysten omia medioita ja www-sivuja.