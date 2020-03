Tuo lipasto oli alunperin Patrian käytävällä, sanoo lappeenrantalainen Inga Aaltonen kotonaan Skinnarilassa.

– Se seisoi sen käytävän varrella, jota pitkin kuljettiin meidän asuntoomme. On minulla Patriasta jotain muutakin tavaraa, pari yöpöytää ja lautasia. Ja ravintolan kabinetissa olleet plyyshisamettiverhot annoin pojallani.

Nyt ne vanhan ravintola Patrian plyyshisamettiverhot koristavat siis Kotiteollisuus-yhtyeen kitaristin, muusikko Miitri Aaltosen studiota.

– Kyllä siellä työskentelyssä oli aivan erityistä glooriaa. Kaikki olivat ylpeitä työpaikastaan.

Osa glooriasta selittyy varmasti sillä, että Patrian päärakennus oli valmistunut jo vuonna 1846.

Inga Aaltonen työskenteli Lappeenrannan vanhassa Patriassa yli 17 vuotta. Niistä neljä, eli vuodet 1975 – 1979 hän myös asui siellä.

– Muutimme Patriaan silloin, kun menimme mieheni Pentin kanssa naimisiin. Hän asui ja työskenteli siihen aikaan Kaukaalla. Päästessäni Patriaan töihin sain sieltä samalla työsuhdeasunnon – en ilmaista, mutta edullisen. Päätimme siis mennä naimisiin ja muuttaa sinne.

Kaukas ei sinänsä ollut kovin kaukana, mutta Aaltonen teki yötöitä. Hovimestarin työvuorot kestivät aamukahteen tai -kolmeen, eikä Inga Aaltonen osannut vielä ajaa autoa.

Anu Kiljunen Pentti ja Inga Aaltonen asuivat vanhassa Patriassa.

– Yötyöläiselle lyhyt työmatka oli iso etu.

Anu Kiljunen Jotkut vanhat asiakkaat tunnistavat vieläkin, sanoo Patrian entinen hovimestari.

Työpaikalla asuminen ei haitannut

Aaltosten työsuhdeasunnossa olivat aiemmin asuneet Pesut, eli Patrian johtajan perhe. Heidän aikanaan asunto oli ollut kaksikerroksinen, mutta Aaltosten aikana sen ylä- ja alakerta oli erotettu kahdeksi asunnoksi.

– Me asuimme sen yläkerrassa, ehkä noin 50 neliön kokoisessa huoneistossa. Parvekkeelta näkyi Pusupuistoon.

Aaltosten lisäksi Patriassa asui muitakin työntekijöitä, kaikkiaan kymmenkunta – sekä ainakin yksi entinen työntekijä.

– Aikoinaan joillekin Patrian vanhoille työntekijöille oli luvattu, että he saivat asua hotellilla koko loppuelämänsä – tai niin pitkään, kunnes eivät enää siellä pärjänneet. Meidän aikanamme siellä asui ainakin yksi iäkäs neiti-ihminen. Hänelle tuotiin päivittäin ruoka ravintolan keittiöstä.

Myös Aaltoset ostivat Patrian ravintolasta henkilökunnan ruokaa, mutta muita etuja työpaikalla asumiseen ei kuulunut.

Nykynäkökulmasta työpaikalla asuminen kuulostaa melko eksoottiselta, mutta Aaltonen vakuuttaa, että häntä se ei koskaan haitannut.

– Päinvastoin. Esimerkiksi raskausaikana tuntui, etten jäänyt koskaan mistään paitsi, kun olin jatkuvasti tekemisissä työkavereiden kanssa.

Arkisto Patrian päärakennus vuonna 1977. Kuva: Lappeenrannan museot, Soile Rinno.

Ja kun Aaltosten ensimmäinen lapsi, Miitri-poika sitten syntyi, niin hotellissa asuminen toi myös oivia etuja. Kuten naapurissa asuneen ravintolan keittäjän. Hän hoiti poikaa mielellään, joten Aaltonen järjesteli työvuoroja niin, että hänen työvuorojensa aikana keittäjä oli vapaalla ja saattoi toimia lapsenvahtina.

Ampiaisia ja sinisiä enkeleitä meni paljon

Hovimestarin yötyö tarkoitti myös hitaita aamuja.

– Aamuisin nukuin sitten pitkään. Miitrikin oppi nukkumaan aamulla pitkään.

Patriassa Miitri myös altistui musiikille pienestä heti pitäen, Inga Aaltonen nauraa. Tansseja järjestettiin joka ilta, monesti maan nimekkäimpien artistien tahdittamina.

– Myöhemmin, 11-vuotiaana, myös Miitri piti ensimmäisen oman keikkansa siinä Patrian ravintolan lavalla.

Oli siinä jatkuvassa musiikissa jotain huonoakin.

– Se tietysti kuului sisälle aina iltaisin ja öisin, vaikka kuinka veti ovia kiinni. Bassot jumputti päähän asti, toteaa Pentti Aaltonen.

Ravintola Patriassa oli 200 paikkaa. Hovimestarin töihin kuului muun muassa vieraiden toivottaminen tervetulleiksi, tilausten vastaanottaminen ja niiden vieminen tarjoilijoille.

Ja monesti myös sisälle pääsyn torppaaminen.– Me olimme aika tiukkoja ihmisten vaatteista. Miehillä oli oltava pikkutakki ja kravatti, farkut jalassa ravintolaan ei päässyt. Myöhemmin sinne alkoi päästä "siisteissä" farkuissa, ja portsareille annettiin ohjeeksi, että ainakaan teitä vähemmän siistit eivät pääse sisälle.

Yrittäjiä kuitenkin riitti. Tilanteen niin vaatiessa juhlahaluiset yrittivät sisälle vaikka paljain jaloin – mutta turhaan.

– Alkoholia sai ostaa yksi annos kerrallaan, ruokaryyppyjä vähän useamman. Tunsin monet asiakkaista ja tiesin, missä kukakin halusi istua tai mitä he halusivat juoda. Ihmiset suosivat ampiaisten ja sinisten enkeleiden kaltaisia, yksinkertaisia drinkkejä, ja esimerkiksi Chymoksen tuotteita meillä käytettiin paljon.

Aika ajoin Aaltonen joutui myös heittämään liikaa nauttineita ravintolasta ulos. Satunnaista uhkailua vakavampia varatilanteita hänen kohdalleen ei kuitenkaan osunut.

– Kerran minulta varastettiin käsilaukku viinikassan ikkunasta. Mutta siinä kaikki.

Pesut olivat tunnettuja kulinaristeja, joten Patria oli hyvä paikka paitsi palvelun, myös ruuan suhteen, Aaltonen kertoo. Se oli myös tarkka maineestaan. Jos työntekijät halusivat ns. viihteelle, Pesut kehottivat heitä tekemään sen jossain toisessa kaupungissa.

– Kyllä meille sitä teroitettiin, että edustimme Patriaa aina.

Yhden ikävän puolen Aaltonen Patriassa työskentelystä kuitenkin löytää.

Arkisto Hotelli Patrian purkutyöt käynnissä vuonna 1989. Kuva: Lappeenrannan museot, Liisa Tynkkynen.

– Tukka haisi aina tupakalle kun tuli töistä. Ei sitä aina voinut olla hiuksia pesemässä. Noihin aikoihin ravintoloissa vielä poltettiin sisällä.

"Suojelua on helppo vaatia"

Aaltoset eivät asuneet Patriassa sillä ajatuksella, että täällä ollaan koko loppuikä. Oma talo kajasteli mielessä, ja sellaiseen he muuttivat vuonna 1979.

1980-luvulla alettiin puhua vanhan Patrian purkamisesta.

Anu Kiljunen Olihan tämä purkaminen karmean näköistä, Inga Aaltonen sanoo.

– Sitä vastustavia kirjoituksia olivat kaikki lehdet täynnä, mutta me työntekijät olimme sitä mieltä, että purkaminen oli välttämätöntä. Vaikka siellä oli aina jotain remonttia menossa, niin rakennus ei enää vastannut ihmisten vaatimuksia. Suojelua on helppo vaatia, mutta täytyisi muistaa, että jonkun on se maksettava.

Purku- ja rakennustöiden ajaksi Aaltonen siirtyi ravintola Grammariin, Lappeenrannan, ja palasi pari vuotta myöhemmin uuteen Patriaan.

– Sen tilat olivat hienot ja ihmisillä oli suuria odotuksia sen suhteen. Mutta sitten alkoi lama.

Patria meni konkurssiin vuonna 1992.

– Se oli traumaattista aikaa. Johtoryhmä tietysti tiesi tilanteen, mutta en osannut itse uskoa. Olihan se aikamoinen yllätys, ja tosi surullista, firma oli kuitenkin 90-vuotias. Minäkin jouduin sieltä pois.

Konkurssi ei kuitenkaan lopettanut Patrian toimintaa, vaan vuonna 1993 se avasi ovensa jälleen. Vuodesta 1998 Patria on toiminut Scandic -nimen alla,

Mutta vanhat asiakkaat tunnistavat vieläkin, Aaltonen sanoo. Vielä vähän aikaa sitten eräs mies tuli kadulla vastaan ja ihmetteli, että miten sinä näytät niin tutulta.

Pesujen aika alkoi 1940-luvulla

Patria oli toiminut hotellina vuodesta 1900. Vuonna 1947 sen suurimmaksi omistajaksi tuli Pesun suku.

Vanhan Hotelli Patrian historiaa -kirja kertoo, että tuolloin osakeyhtiönä olevan hotellin johtajaksi kysyttiin Otto Pesua, kotkalaismiestä, joka oli nuorena poikana kuljettanut asiakkaita hevoskyydillä Patriaan ja sieltä pois. Aikuisena hän perusti Kotkaan Kotkan Voima -nimisen ravintolan.

Koska Otto Pesu oli toiminut merimiehenä ennen ravintoloitsijaksi ryhtymistään, historiikki pitää aivan ilmeisenä, että hän oli sekaantunut tavalla tai toisella kieltolain aikaisiin salakuljetuspuuhiin.

Patriaa ryhtyi johtamaan johti hänen poikansa, Kalervo Pesu.

– Hän oli oikein hieno ja leppoisa mies. Oikea isähahmo, sanoo Inga Aaltonen.