Pienkerrostalon tulipaloa sammutetaan Imatralla Karhumäenkadulla — Kukaan ei jäänyt sisälle palavaan rakennukseen

Pelastuslaitos sammuttaa parhaillaan vanhaa pienkerrostaloa Imatran Tuulikalliossa. Paikalla on useita sammutusyksiköitä, ja sammutustyö jatkuu useita tunteja.

Tämän hetkisten tietojen mukaan kukaan ei ole jäänyt palavaan rakennukseen.

— Meidän tietojemme mukaan ketään ei ole sisällä, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö Johanna Franzen kertoo.

Ohikulkija pysähtyi seuraamaan sammutustöitä.

Palo on tunkeutunut asuinrakennuksen yläpohjaan, ja sen sammuttamiseksi joudutaan käyttämään paljon vettä. On todennäköistä, että rakennus tuhoutuu asuinkelvottomaksi.

Palon syttymissyytä ei tiedetä, mutta syttymiskohta on suurin piirtein tiedossa.

Kaksikerroksisen asuintalossa on kuusi asuntoa.

—Jos savu häiritsee lähialueella, voi sulkea ovet, ikkunat ja ilmastoinnin. Palon leviämisen vaaraa ei ole, Franzen sanoo.

Karhumäenkatu on suljettu sammutustöiden vuoksi liikenteeltä. Tie on suljettu liikenteeltä Joutsenonkadun risteyksestä Karhumäenkatu 36:n kohdalle saakka. Jalankulkijoille on järjestetty reitti liikkumista varten ja alueelta autolla töihin lähteviä päästetään ajamaan.

Karhumänkatu on sujljettu toistaiseksi läpikulkuliikenteeltä palopaikan tuntumassa. Jalkakäytävä on kuitenkin käytössä.

Päivitetty 5.12.2019 klo 8.32: Lisätty Franzenin kommentit, päivitetty tietoja palosta. Kello 8.46 lisättiin ja vaihdettiin kuvia.