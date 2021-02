Yhdeksän uutta koronatartuntaa Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa on raportoitu perjantaina yhdeksän uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan koronavirustapauksia on ollut maakunnassa 432, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo tilannekuvassaan.

Yhdeksän uutta tartuntaa on merkitty torstain 25. helmikuuta kohdalle Eksoten Koronavirustauti lukuina -taulukkoon.

Etelä-Karjalassa on sairaalahoidossa 0–5 koronaviruspotilasta. Tarkka potilaiden lukumäärä kerrotaan vain, jos potilaita on enemmän kuin viisi.

Koska Etelä-Karjalassa on vähän koronapotilaita sairaalahoidossa, Eksote on luvannut tarvittaessa tukea Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS).

Etelä-Karjalassa siirryttiin torstaina koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Koronaepidemiassa on kolme vaihetta: perusvaihe, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Altistuspaikkasivulleen Eksote on lisännyt uuden paikan. Sunnuntaina 21.2. ravintola Old Cockissa Lappeenrannan keskustassa on kello 20–20.30 ollut henkilö, joka on altistanut muut ravintolassa olijat koronavirRavintola Old Cock, Lappeenranta.

Eksoten alueella. Paikkakunnittain otsikoidulle listalle päivitetään julkiset paikat, joissa on ilmoitettuun aikaan ollut koronavirustartunnan saanut henkilö, joka on voinut altistaa eli tartuttaa muita kyseisenä aikana paikalla olleita henkilöitä.

Listalle päivitetyissä paikoissa olleita ei voida jäljittää henkilökohtaisesti. Jos listalla ei ole paikkoja ja ajankohtia, ei altistumispaikkoja sillä hetkellä ole. Listalta poistetaan paikat, joissa altistumistilanteesta on kulunut THL:n karanteeniohjeen mukainen aika. Tällä hetkellä paikat ovat listalla 14 vuorokautta.

Jos olet ollut ilmoitettuna aikana altistumispaikassa ja sinulle tulee seuraavan 14 vuorokauden aikana koronaan sopivia oireita, tee oirearvio verkossa omaolo.fi tai ota yhteyttä puhelimitse hyvinvointi- tai terveysasemalle tai Päivystysapuun 116 117.

Uutinen päivittyy