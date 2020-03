Korona on muuttanut lemiläisen Anu Salmisen arkea hyvin paljon – ennen kaikkea töissä.

Salminen työskentelee siivoustyön ohjaajana Siivous Lappeella. Ohjaamisen lisäksi hän siivoaa myös itse, yhtä lailla ihmisten koteja, kuin toimistotiloja.

– Tällä alalla sitä oikeasti toivoo, että asiakkaat sanoisivat heti, jos tuntevat muutoksia olotilassaan, sillä käymme työparin kanssa tekemässä yleensä 5 – 6 kotisiivousta per päivä.

Asiakkaiden kannattaa sanoa myös siitä, kun heidän lapsillaan "on vain vähän lämpöä". Virus leviää helposti, mutta rehellisyys estää sen leviämistä.

Myös siivoojien ohjeet ovat tarkentuneet aiemmasta hyvin paljon. – Nyt meillä on suojakäsineet aina, ja ne vaihdetaan aina uuteen paikkaan mennessä. Emme koske mihinkään asiakkaan tavaroihin ilman niitä. Lisäksi puhdistamme siivousvälineet jokaisen kodin jälkeen, samoin työpäivän päätteeksi, ja olemme ottaneet käyttöön desinfioivan puhdistusaineen, joka ei kuulu normaaliin ylläpitosiivoukseen.

Anu Salminen Kun Anu Salminen tulee töistä kotiin, hän menee suoraan käsienpesulle ja suihkuun, sekä laittaa työvaatteensa pesukoneeseen.

Monet asiakkaista ovat vanhuksia

Monet Salmisen siivouskohteista ovat vanhusten asuntoja, ja esimerkiksi sellaisia, joissa asukkaat ovat vuodepotilaita.

– Moni vanhus kysyy, että miksi sinä et käytä hengityssuojainta, heille saa selittää, ettei terveiden tarvitse käyttää sitä. Kotisiivousten lisäksi Salminen siivoaa muun muassa Lappeenrannan Armilanlinnaa.

– Tällä hetkellä se on hyvin, hyvin autio paikka. Normaalisti sen jokainen toimisto on täynnä porukkaa, mutta tällä hetkellä ihmisiä on vain muutamassa toimistossa.

Korona on tarkoittanut myös sitä, että siivoojien työtilanne saattaa vaihdella melkein päivittäin. Jotkut yritykset peruuttavat siivouksia, kun niiden työntekijät ovat siirtyneet etätöihin, tai kun niiden toiminta on jouduttu pistämään tauolle

– Jännittää joka päivä, että esimieheltä tulee viesti, että milloin mikäkin kohde muuttuu, Salminen toteaa.

Työstä on tullut henkisesti raskaampaa

Siivous Lappee työllistää noin 30 siivoojaa, Salminen kertoo. Noin puolet heistä tekee rakennussiivouksia, puolet koti- ja toimistosiivouksia.

Kotisiivouksia tehdään kodin koosta riippuen yksin tai kaksin. Isommat omakotitalot, joissa on esimerkiksi painavia mattoja, vaativat kahta työntekijää.

– Koronan takia tässä ei nykyään oikein edes näe muita siivoojia. Esimiestäkään en ole nähnyt moneen päivään, vaan ohjeet vaihdetaan puhelimella ja sähköpostilla.

Myös oman olotilan kuulostelemisesta on tullut entistä tärkeämpää. Koskeeko kurkkuun, tai särkeekö päätä.

– Koronan myötä tästä työstä on tullut henkisesti raskaampaa. Pelottaa etenkin läheisten puolesta – mutta silti tätä työtä ei oikein voi tehdä etänä.

Salmista harmittaa, että vasta pandemian myötä ihmiset tajuavat siivoustyön, sekä muiden matalapalkkatöiden tärkeyden. Tällä hetkellä monet kutsumustyötään tekevät riskeeraavat terveytensä, hän toteaa.

