Päätösvalta koululaisten karanteenista on Eksotella.

Lappeenrannan kouluissa varaudutaan koronavirukseen. Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Mari Routti kertoo, että hiihtoloman jälkeen huoltajien on ollut mahdollista ilmoittaa lapsi poissaolevaksi, mikäli tämä on oleillut epidemia-alueella. Vaikka lapsella ei olisi heti flunssaan tai koronavirukseen viittaavia oireita, huoltaja on voinut tarkkailla lapsen terveydentilaa ja mahdollisesti ilmestyviä oireita.

– Me emme kuitenkaan kehottaneet heitä olemaan poissa koulusta, vaan korostimme sitä, että kyseessä on huoltajan näkemykseen perustuva syy poissaoloon, Routti sanoo.

Koulut saavat tämän viikon aikana ohjeistuksen siitä, miten toimitaan, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän.

– Mahdollisesta karanteeniin määräämisestä ja tilanteen rooleista ja vastuista on keskusteltu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa. Rehtorit ohjeistetaan osaltaan karanteenin noudattamisen valvontaan koulunkäynnin osalta.

Koska koulujen koot vaihtelevat pienistä kyläkouluista tuhannen oppilaan yksiköihin, yhden toimintamallin sijaan rehtorit tekevät sairastumisten varalle koulukohtaiset suunnitelmat yhdessä opetushenkilökunnan kanssa. Suunnitelma käydään läpi opetustoimenjohtaja Routin kanssa.

Luokkaretkiä ei tehdä ainakaan epidemia-alueille

Koronavirus vaikuttaa ainakin osaan koulujen luokkaretkistä. Lappeenrannassa on keskusteltu ulkomaille suuntautuvista matkoista ja leirikouluista.

– Olemme päätyneet rehtoreiden kanssa siihen, että epidemia-alueille ei tehdä leirikouluja eikä virkamatkoja. Kyseisistä maista ei vastaanoteta vieraita. Rehtorit on myös valtuutettu ratkaisemaan muihin maihin suuntautuvien leirikoulujen toteutuminen, mutta sitä ennen he konsultoivat kaupungin riskienhallintapäällikköä, Mari Routti kommentoi.

Imatralla on peruttu yksi koululaisten matka, mutta muita rajoituksia ei toistaiseksi ole. Mahdolliset koulutusvaihdot ja luokkaretket käsitellään tapauskohtaisesti.

Nyt keskusteluissa ovat olleet koulun järjestämisvastuulla olevat matkat, joita on suunniteltu maaliskuun lopulle. Toukokuulle sijoittuvista matkoista Imatran kaupunki ei ole vielä tehnyt linjausta, vaan odottaa koronatartuntojen tilanteen kehittymistä.

– Seuraamme ulkoministeriön ohjeistuksia, ja niiden puitteissa menemme. Jos matka suuntautuisi alueelle, jonne ei suositella matkustamista, myöskään meiltä ei tapahdu sinne matkustamista. Sen takia seuraamme asiaa päivittäin mahdollisten uusien ohjeistusten varalta, kertoo Imatran hyvinvointipalvelujen päällikkö Arja Kujala.

Mahdollisen karanteenin aikana etäopetukseen löytyvät välineet

Kujala kertoo, että Imatran merkittävin yhteistyökumppani koronavirukseen liittyen on Eksote, joka asettaa henkilöitä koskevan karanteenin ja päättää sen laajuudesta.

Mikäli kokonainen koulu jouduttaisiin sulkemaan, jatkoa mietittäisiin tapauskohtaisesti. Opetusta pystytään järjestämään etäopetuksena.

– Meillä on hyvä tilanne kouluissa, jos ajattelee oppilailla olemassa olevia laitteita eli tietokoneja ja tabletteja. Näillä voidaan tarvittaessa järjestää etäopetusta, johon liittyvä ohjeistus on vasta päivitetty, Kujala kertoo.

Mari Routin mukaan Lappeenrannan pitää varautua myös siihen, että epidemia puhkeaa johonkin naapurikunnista ja sairaalaan tulee pidemmäksi lapsipotilaita.

– Lappeenrannan kaupungin opetustoimen osalta merkittävää on myös se, että olemme sairaalan sijaintikuntana velvollisia järjestämään opetusta potilaana oleville oppilaille. Jos sairaalassa olisi kouluikäisiä lapsia hoidettavana, mutta jotka pystyisivät opiskelemaan, meillä pitää olla toimintamalli opetuksen järjestämiseen.