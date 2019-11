Pelastusjohtaja Erkki Hokkasen mukaan nykymuotoinen varallaolojärjestelmä on tullut tiensä päähän. Korkeimman oikeuden ratkaisulla on merkittäviä vaikutuksia kansallisella tasolla.

Korkein oikeus ei myönnä Lappeenrannan kaupungille valituslupaa sivutoimisten palomiesten palkkaetuja koskevassa asiassa. Valituslupa-anomus koski Itä-Suomen hovioikeuden antamaa tuomiota, jonka mukaan varallaoloaika tulee katsoa jälkikäteen työajaksi.

Ratkaisu merkitsee sitä, että hovioikeuden antama tuomio jää pysyväksi, ja korvausten osalta asian käsittely jatkuu Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.

Tässä muodossa varallalojärjestelmä tulee tiensä päähän. — Erkki Hokkanen

Asian kantajina on 26 sivutoimista palomiestä, jotka ovat työskennelleet sammutusmiehinä ja ryhmänjohtajina Joutsenon ja Luumäen paloasemilla. He katsoivat, että varallaolijoille määrätty viiden minuutin jatkuva lähtövalmius pakotti heidät olemaan varallaoloaikana työnantajan käytettävissä ja varallaoloaika tulee katsoa jälkikäteen täyteen palkkaan oikeuttavaksi työajaksi.

Lappeenrannan kaupungin mielestä kyseessä on ollut tavanomainen varallaolo, josta kantajat ovat jo saaneet asianmukaisen korvauksen.

Sivutoimiset palomiehet haluavat, että kaupunki maksaa heille maksetun varallaolokorvauksen ja todellisen palkan välisen erotuksen. Vaatimukset nousevat viivästyskorkojen kanssa yli kahteen miljoonaan euroon.

Pelastuslaitoksen käytännöt muuttuvat

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Erkki Hokkanen arvioi, että Korkeimman oikeuden päätöksellä on huomattavan isoja kansallisia vaikutuksia. Suomessa on vireillä useita vastaavia varallaoloriidoiksi kutsuttuja oikeustapauksia, joista on kaivattu Korkeimman oikeuden ratkaisua.

Hokkasen mukaan lähipäivinä selvitetään, miten käänne vaikuttaa pelastuslaitoksen toimintaan. Joudutaan miettimään muun muassa sitä, miten valmiutta pidetään vastaisuudessa yllä, joudutaanko valmiusaikoja muuttamaan ja miten ryhmänjohtajapäivystys olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa.

— Tässä muodossa varallaolojärjestelmä tulee tiensä päähän, Hokkanen toteaa.

Osa saatavista vanhentuneita?

Lappeenrannan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi on tyytyväinen siihen, että monta vuotta vireillä ollut kiista alkaa lopultakin lähetä loppuaan. Nyt on saatu oikeuden ratkaisu siitä, että varallaoloaika katsotaan työajaksi, ja asiaa voidaan siltä pohjalta lähteä selvittämään.

— Oikeudenkäynti käräjäoikeudessa tulisi saada mahdollisimman nopeasti päätökseen. Lähiviikkoina selviää, miten suurista summista tässä on kysymys.

Kaupungin näkökulmasta palomiesten palkkavaateet ovat ylimitoitettuja. Esimerkiksi osa saatavista voi olla jo vanhentuneita.