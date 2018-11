Imatralta Kouvolaan lähteneen kaupunginjohtaja Marita Toikan lapsi on syntynyt — Poika tuli!

Koko perhe voi hyvin, Kouvolan kaupungin tiedotteessa kerrotaan. Marita Toikka kertoi tulevasta perheenlisäyksestä kaupunginvaltuuston kokouksessa elokuussa. Kaupunginjohtajalla on edellisestä liitosta lukioikäinen tytär ja yläkoulua käyvä poika.

Ennen Kouvolaan lähtöään pitkään Imatran kaupungintalolla työskennellyt Toikka kertoi tulevasta perheenlisäyksestä Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa elokuussa. Kokouksen lopuksi hän ilmoitti hakevansa marraskuun puolivälistä alkaen virkavapaata maaliskuun 2019 loppupuolelle asti.

— Syynä hakemukselle on huhtikuussa perheelle tullut yllätystieto, että meille on vielä perheenlisäystä tulossa. Marraskuun loppupuolella, jos kaikki menee loppuun asti hyvin, meillä on uusi perheenjäsen, hän sanoi tuolloin.

Kaupunginvaltuuston väki puhkesi raikuviin taputuksiin Toikan kerrottua asiasta.

Neljän kuukauden äitiysvapaa

Toikka on kertonut pitävänsä neljän kuukauden äitiysvapaan. Hän aikoo osallistua Kouvolan edunvalvontaan ja edustamiseen sekä strategiseen johtamiseen osittain äitiysvapaansa aikana. Hän on hakenut osittaista virkavapaata marraskuun puolivälistä vuoden 2019 maaliskuun loppupuolelle.

Pariskunnan suunnitelmissa on palkata perheeseen au pair.