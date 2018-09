Välityskeskus on värvännyt lisää työntekijöitä ja rukannut järjestelmiään. Eksote patistelee taksiyrittäjiä pistämään enemmän autoja ajoihin. Taksiliiton mukaan Eksoten kilpailutuksessa oli ongelmia.

Vammaiskuljetukset ovat takkuilleet Eksoten alueella elokuusta alkaen. Eksote on pyytänyt ja saanut palveluntarjoajilta selvityksiä siitä, miksi kuljetuksia on myöhästynyt ja puhelinpalvelussa on ollut ruuhka, ja miksi tilaaja ei ole saanut pahimmassa tapauksessa kyytiä lainkaan.