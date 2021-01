Lukiolainen voi etäopetustunnilla torkahtaa, lähteä suihkuun, syödä muroja tai soitella kitaraa – Lappeenrantalaiset lukion opettajat näkevät työssään etäopiskelun monet kasvot

Etätunneilla opettajan on tavallista vaikeampi luoda vuorovaikutusta ja arvioida, ovatko oppilaat ymmärtäneet opetettavan asian. "Lähiopetuksessa näen jo kasvojen ilmeestä, onko opetus mennyt perille. Etäopetuksessa minulla on usein huoli siitä, miten hyvin he oppivat", matematiikan lehtori Henna Jäppinen sanoo.