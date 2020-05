Etelä-Karjalassa ei uusia koronatartuntoja eikä ketään sairaalahoidossa

Etelä-Karjalassa ei maanantainakaan todettu uusia koronavirustartuntoja. Varmistettujen tartuntojen määrä on edelleen 18, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo.

Eksoten mukaan sairaalahoidossa ei ole koronaviruspotilaita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Etelä-Karjalassa on nyt tehty 1 808 koronatestiä.

Suomessa on nyt yhteensä 6 380 vahvistettua koronavirustartuntaa, THL kertoo Sunnuntain jälkeen uusia tartuntoja on tullut tietoon 33.

Koronavirustestejä on tehty tähän mennessä hieman alle 149 000. Eniten koronatapauksia on todettu Helsingissä, 2 379 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla, jossa on vahvistettu 761 tartuntaa. Espoossa vahvistettuja tapauksia on kolmanneksi eniten eli 717.

Ikäryhmistä eniten koronavirustartuntoja on todettu 50–59-vuotiailla, joilla on vahvistettu hieman alle 1 200 tartuntaa. 9-vuotiailla lapsilla tai sitä nuoremmilla tartuntoja on todettu 167 kappaletta.

Sunnuntaihin mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli todettu Suomessa 298. Tämän päivän kuolinluvut tarkentuvat myöhemmin tänään.