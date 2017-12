Imatran työväenyhdistykset valmistautuvat kevään fuusioon: Yhdistymistä ruoditaan jäsenkokouksissa tällä viikolla Fuusio vaatii todella suuren yksimielisyyden, luonnehtii Vuoksenniskan työväenyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen. Jäsenistöä informoidaan torstaina. Anu Pakarinen Tiivistämme yhteistyötä, ilmoittivat Imatran työväenyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Luukkanen (vasemmalla), kunnallisjärjestön puheenjohtaja Veikko Hämäläinen sekä Vuoksenniskan työväenyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen vuosi sitten Imatran Valtionhotellissa.

Imatran kolme työväenyhdistystä kutsuvat omiaan koolle torstaina 28. joulukuuta.

Aiheena on keväälle 2018 suunniteltu työväenyhdistysten yhdistyminen.

Jokainen työväenyhdistys järjestää torstaina samaan aikaan oman jäsenkokouksen, jossa esitellään tulevaa yhdistymissopimusta.

Yhdistymisen takaraja on asetettu vappuun 2018.

— Kyse on keskustelu- ja informaatiotilaisuudesta, kertoo Vuoksenniskan työväenyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen.

Muodollinen päätös puuttuu

Työväenyhdistykset ovat tehneet periaatepäätöksen fuusion valmistelusta, mutta muodolliset päätökset yhdistymisestä puuttuvat yhä.

Senkin vuoro tulee lähiaikoina.

Yhdistymisen takaraja on asetettu vappuun 2018. Tavoitteena on, että vanhojen yhdistysten lakkauttamiset ja muut fuusion edellyttämät sääntömääräiset asiat saadaan käsiteltyä jo aiemmin, maalis-huhtikuun taitteeseen mennessä.

— Käymme torstain tilaisuuksissa läpi tätä proseduuria, miten yhdistymisprosessi viedään kevään aikana päätökseen, Nokelainen kertoo.

Jäsenet voivat vielä kaataa fuusion

Jäsenistöä onkin syytä pitää ajan tasalla, sillä toimivan työväenyhdistyksen lakkauttaminen ei ole mikään läpihuutojuttu. Se vaatii Nokelaisen mukaan ”todella suuren yksimielisyyden”.

Yksittäiset soraäänet eivät kaada fuusiosta, mutta jos niitä on enemmän, sekin on mahdollista, hän jatkaa.

— Taustakeskustelujen ja viimeisten vuosien, jopa vuosikymmenten aikana saadun palautteen perusteella on kuitenkin oletettavaa, että yhdistyminen saadaan maaliin tällä kertaa.

Varat ja velat oma lukunsa

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten työväenyhdistysten varat ja velat järjestetään fuusiossa. Nokelaisen mukaan tähän palataan myöhemmin. Mitään yllätyksiä ei ole odotettavissa, hän vakuuttaa.

— Kaikki on tiedossa, mitä on omaisuutta ja mitä on vastuita. Menemme järjestö- ja jäsenkuvio edellä. Omaisuuteen palataan ajastaan omana asianaan.

Yhdistykset eri asemassa

Eniten kiinteää omaisuutta on Vuoksenniskan työväenyhdistyksellä, joka omistaa oman työväentalonsa sekä kesänviettopaikan Immalanjärvellä.

Imatran sosialidemokraatit on säätiöittänyt oman omaisuutensa Imatrankoskenparrassäätiölle. Säätiö omistaa muun muassa 86 prosenttia Imatrankosken AY-talosta, josta se saa vuokratuloja.

Heikoimmassa asemassa on Imatran työväenyhdistys, joka menetti Tainionkosken työväentalon miljoonavelkojensa takia pakkohuutokaupassa 1999. Talon osti työväenyhdistyksen hallinnoima Tainionkosken sos.dem. nuoret -yhdistys, jolla on kaupasta yhä kymmeniä tuhansia euroja velkaa.

Runsasta osanottoa toivotaan

Nokelainen toivoo torstain jäsenkokouksiin runsasta osanottoa. Siihen tähdättiin kokousten ajankohdallakin, sillä joulun välipäivinä moni pitää vapaata.

— Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle, kuulemaan informaatiota ja keskustelemaan.