Lappeenrannan Voisalmen, Kivisalmen ja Taipalsaaren Saimaanharjun alueella oli yllättävä sähkökatko torstain vastaisena yönä. Sähkökatko tapahtui keskiyön paikkeilla, ja asiakkailla katkot kestivät muutamasta minuutista alle tuntiin.

Torstaina aamulla vian epäiltiin johtuneen teknisestä viasta Voisalmen sähköasemalla. Päivällä tehdyn sähköaseman tarkastuksen jälkeen sähköaseman toiminta palautettiin normaaliksi. Samalla todettiin, että mitään varsinaista vikaa asemalta ei löytynyt.

Lappeenrannan Energian tiedotteen mukaan sähkökatkojen aiheuttajaksi epäillään mitä todennäköisimmin Mertaniemen voimalaitokselta Voisalmen sähköasemaa syöttävää ilmajohtoa.

– Tulimme päätelmään, että Voisalmen sähköasemaa syöttävä ilmajohto Mertaniemestä on yöllä hetkellisesti vikaantunut ja syy siihen jäi valitettavasti hieman epäselväksi. Tällaisen vian voi aiheuttaa esimerkiksi ilmajohdolle katkennut oksa, joka on sähkönvaikutuksesta palanut poikki tai muutoin pudonnut maahan. Kyseinen ilmajohto on tänään myös tarkastettu ja se on kunnossa, kertoo tiedotteessa sähköverkon käyttöpäällikkö Antti Lintunen Lappeenrannan Energiaverkoilta.

Kyseinen Mertaniemen voimalaitoksen ja Voisalmen sähköaseman välinen ilmajohto jää käytöstä pois tänä vuonna osana Mertaniemen uuden sähköaseman hanketta. Rakennustyö käynnistyy kesän aikana.