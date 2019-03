Maakunnan tulevaisuudesta järjestetään keskustelutilaisuus Imatran kaupungintalolla

Keskustelutilaisuus on suunnattu päättäjille, kansanedustajaehdokkaille ja kuntalaisille. Tilaisuus järjestetään tiistaina 9. huhtikuuta Imatran kaupungintalolla.

Tilaisuuden juontaa Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakka. Paikalla kuullaan myös kuntatalouden erityisasiantuntija Eero Laesterää. Laesterä oli mukana toteuttamassa Etelä-Karjalan kuntien talouden kantoselvitystä vuonna 2018.

Keskustelussa kuullaan myös maakunnan päättäjiä ja kansanedustajaehdokkaita.

Tulevaisuuden kysymyksiä

Aiheessa riittääkin keskusteltavaa, sillä maakunnassa on paljon ratkottavia asioita. Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen sanoi sote- ja maakuntauudistuksen kaatumista raskaana takaiskuna.

— Unelma siitä, että syntyy vahva maakunta, jolla on päätösvaltaa, on toistaiseksi särkynyt. Juuri me olisimme uudistusta tarvinneet, koska kuntien kyvyssä ylläpitää sote-palveluja on jo pää näkyvissä. Edessä on veronkorotukset ja velkaantuminen, Viialainen totesi maaliskuun alussa.

Maakunnan haasteita ovat muun muassa talous ja elinvoima. Etelä-Karjalassa kuntien talous on kurimuksessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin menojen kasvun myötä.

Vauvoja ja elivoimaa

Jostain olisi myös ammennettava ideoita siihen, mistä Etelä-Karjalaan saataisiin lisää elinvoimaa. Jos maakunnassa ei ole työpaikkoja, on vaikea houkutella nuoria. Ilman nuoria myös syntyvyys on heikkoa.

— Etelä-Karjalassa ikärakenne on nykyisellään sellainen, että ikäihmisten osuus kasvaa ja nuorten ikäluokkien osuus pienenee. Eivät perheet yhtäkkiä ala tekemään enemmän lapsia. Maakuntaan pitäisi saada uutta nuorta väkeä. Pitäisi miettiä, miten saadaan korkeakouluista valmistuneita jäämään ja houkuteltua muualta nuorta väkeä, esimerkiksi paluumuuttajia, tulemaan Etelä-Karjalaan. Työpaikkoja tarvitaan, jotta näin kävisi, muistutti tietopalveluasiantuntija Päivi Kortelainen Etelä-Karjalan liitosta aiemmin tässä kuussa.