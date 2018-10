Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen seisoo tyytyväisenä Rantaraitin uudella puusillalla Huhtiniemessä.

Kulkusilta on nikkaroitu taidolla, mutta erityisen tärkeää Toloselle on, miten ympäröivä luonto on otettu huomioon. Pallekivikkoa ja lähdevesialuetta ei ole myllätty, vaan rakentaminen on tehty luonnon ehdoilla.

— Oli palkitsevaa huomata, miten innostunut koko työporukka oli hankkeesta. Etukäteen emme voineet tehdä aivan tarkkoja suunnitelmia, vaan timpurit ratkaisivat ongelmia paikan päällä rakentamisen edetessä, Tolonen sanoo.

Tolonen iloitsee myös siitä, miten kaupunkilaiset ovat ottaneet Rantaraitin heti omakseen. Viikonloppuisin raitilla reippailee satoja ulkoilijoita.

Kaupunginpuutarhurin näkökulmasta Rantaraitti oli urakkana poikkeuksellisen pitkä, sillä se alkoi jo noin 15 vuotta sitten. Välillä työ piti keskeyttää vuosiksi, kun Huhtiniemeen kaavailtiin hotellia.

— Kun vihdoin varmistui, että hotellihanke raukeaa, Rantaraitin rakentamista ryhdyttiin heti jatkamaan, Tolonen kertoo.

Mika Strandén Rantaraitilta avautuu upea näkymä Saimaalle.

Tolonen työkavereineen on tehnyt hienoa työtä monessa muussakin paikassa. Ankea Vapaudenaukio muuttui viehättäväksi vihreäksi keitaaksi taideteoksineen. Myös Lappeenrannan lukuisiin liikenneympyröihin on käytetty ajatusta.

— Yritämme aina ottaa paikan omaa henkeä mukaan.

Muistoksi palaneesta Keisarinasemasta Mutkakadun liikenneympyrään laitettiin Keisarinaseman kiviä. Lauritsalassa Asemakadun ja Hallituskadun liikenneympyrään valmistui hiljakkoin Jouko Lempisen teos Kaukaan kuoro, joka on tehty vanhoista uittopuomeista. Keskussairaalan lähettyvillä värikkäät pallukat sointuvat uuteen sairaalarakennukseen.

Vaikka kaupunkilaisilta tulee kiitosta, aika usein Tolosta kuitenkin myös turhauttaa. Hänen arvionsa on, että nykyään kaupunki ei enää anna viheralueiden ja puistojen kehittämiselle samanlaista arvoa kuin aiemmin.

— Lappeenrannassa puhutaan paljon greenrealitystä, mutta välillä tuntuu, että konkreettinen vihreä unohtuu. Se on harmi, sillä kaupunkivihreän terveysvaikutukset on selkeästi todistettu.

Asioita, joihin kaupungin pitäisi Tolosen mielestä pikaisesti panostaa, ovat esimerkiksi lasten leikkipaikat.

— Lappeenrannassa on noin 70 leikkipaikkaa, joista osa alkaa olla jo aika kurjassa kunnossa.

Puhutaan paljon greenrealitystä, mutta välillä tuntuu, että konkreettinen vihreä unohtuu. — Hannu Tolonen

Jos Tolosella olisi päätösvalta, hän tekisi keskustan alueelle myös uusia liikuntapaikkoja ikääntyville, joita keskustassa asuu paljon.

— Minulla olisi sopiva paikkakin tiedossa: Louhenpuisto Peltolan päiväkodin takana.

Tolonen on huolissaan myös kaupunkipuiden kohtalosta. Lappeenranta on lehmusten kaupunki, mutta käytännössä vanhoille lehmuksille ei anneta paljoa arvoa, jos niiden säilyttäminen nostaa hieman esimerkiksi katutöiden hintaa.

— Tästä asenteesta olen suoraan sanoen huolestunut, Tolonen harmittelee.